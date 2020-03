Paro 9 marzo. “Si no trabajo no comen mis hijos”

Brenda vende fruta y sándwiches en la esquina de Reforma e Insurgentes. Pese al Paro Nacional de Mujeres , convocado por distintos grupos feministas, este día asistió a realizar su trabajo de manera cotidiana, pero hubo una diferencia abismal: vendió la mitad de sus productos.

“Aquí nos damos cuenta de que sí consumen más las mujeres que los hombres, puede ser que ellas sí desayunen, o que los hombres sean más tacaños, pero me voy a casa sin mi día completo.”, dice un poco triste.

Brenda tiene cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Tres van a la escuela en la tarde y su hijo la acompaña a vender sus desayunos a un puesto pequeño que le dejan poner sobre la banqueta. Hoy regresa a casa con más fruta y jugos que no pudo vender.

“Me levanto a las cuatro de la mañana para poder llegar aquí a las cinco. A veces a las diez ya estoy terminando y hoy me voy con menos. No me molesta que paren, pero si dejo de vender un día, mis hijos no comen, soy madre soltera, imagínate”, relata.

Levanta su puesto poco a poco, su hijo le ayuda a guardar los yogures y la fruta. Brenda terminó un día de venta atípico, no llevará a sus hijas a la escuela y se pregunta qué se pondrá a hacer con ellas en la tarde. “Seguramente veremos televisión”,

termina.