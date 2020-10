PAN y Morena se acusan por los contagios

Senadores del PAN y de Morena se disputaron ayer la responsabilidad sobre el incremento de los contagios por coronavirus en la 64 Legislatura, enfermedad que llevó al fallecimiento del senador morenista Joel Molina.

Los senadores se responsabilizaron mutuamente de lo ocurrido durante la sesión del pasado martes, que se tuvo que trasladar de la sede principal a la antigua Casona de Xicoténcatl luego de que grupos de manifestantes bloquearon los accesos del edificio sede en Reforma e Insurgentes, e impidieron el paso de legisladores y trabajadores para realizar la sesión de extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.

Xóchitl Gálvez (PAN) consideró una irresponsabilidad haber trasladado la sesión a la Casona de Xicoténcatl, donde no había ventilación adecuada en la sala en la que permanecieron más de 14 horas, además de que esa noche y madrugada no hubo protocolos de seguridad sanitaria para reducir los riesgos de contagio.

“Me parece una irresponsabilidad haber sesionado en ese salón sin ventilación, yo fui una de las que estuvieron impulsando que se abrieran las ventanas, era una trampa mortal ese salón. Está clarísimo que los aerosoles son los que están generando mayor número de contagios, el estar respirando un aire, y ahí estuvimos 14 horas. Cuando me di cuenta de que no había suficiente ventilación, traté de alejarme del salón lo más que pude, me mantuve en el patio el mayor tiempo, en la calle”, dijo en conferencia.

La panista lamentó el fallecimiento de su colega Molina y pidió que Morena, con honestidad informe las condiciones en que se presentó a la sesión del pasado martes, “para evitar los chismes, porque hay quien dice que ya estaba enfermo y así se le obligó a venir, hay quien dice que no estaba mal, yo creo que eso le corresponde a Morena”.

La bancada de Morena responsabilizó del incremento de los contagios y casos a la oposición, al acusarla de impulsar la toma del Senado, lo que obligó a pasar la sesión a una sede alterna, donde no hubo las mismas medidas de seguridad sanitaria.

La derecha, dijeron, quiere seguir engañando y lucra políticamente con el dolor y los efectos de la pandemia y pidieron respeto puesto que el Senado está de luto, argumentaron los morenistas.

“Ahora pretenden sacar raja política con el sufrimiento ajeno. Es un síntoma de la desesperación en la que han caído por el rechazo social en su contra. A la derecha perversa se le olvida que ellos fueron quienes azuzaron la toma de las instalaciones del Senado y son los culpables de mantenernos en sesión durante 14 horas”, dijo la senadora Lucía Meza en un video en Twitter.

Reclamaron que los legisladores del bloque de contención presentaron 183 reservas a 800 artículos, con la participación de 50 oradores que hablaron hasta 20 minutos contra la eliminación de los 109 fideicomisos que la mayoría morenista y sus aliados aprobaron.

“La derecha nuevamente va rumbo al fracaso social y político, porque con el dolor no se lucra”, agregó.