Las bancadas de la oposición en laCámara de Diputados se encuentran divididos en cuanto a su decisión de participar en el Comité de Evaluación de candidatos de la elección de ministros, magistrados y jueces de 2025.

El PAN sí participará, contrario a los que decidió su bancada en el Senado de la República; el PRI rechazó hacerlo para no ser responsables del “destrozo de la nación” y Movimiento Ciudadano aún no decide, pero sí ha propuesto que Morena cumpla con cumpla con las reglas de género al conformar dicho Comité.

El coordinador priista, Rubén Moreira, dijo que su bancada no participará en la selección de candidatos para la elección popular de integrantes del Poder Judicial, porque están en contra de la reforma constitucional y hacerlo sería convalidarla.

“Ya manifestamos que no participaremos en el comité evaluador, porque no queremos convalidar lo que se va a hacer, porque lo que se está haciendo está mal. Y qué bueno, pues ellos tienen los números, que ellos sean responsables del destrozo de la nación. Ayer fuimos tendencia en el mundo, todos los organismos internacionales se alarmaron de lo que acá se quería hacer, o sea, querían aislar a México de todos los organismos internacionales, entonces, pues, es peligroso, entonces no vamos a participar en eso”, afirmó.

Por su parte, la diputada Noemí Luna, coordinadora del PAN, dijo que solicitarán que la oposición participe, para que sea un Comité plural; y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a la brevedad si la reforma judicial es constitucional o no.

“Nosotros vamos a pedir que haya participación de la oposición en las propuestas para que sea un Comité plural, porque así debería ser en todos los comités de trabajo. Que esto quede muy claro: No significa que convalidemos un proceso que aún no ha terminado, porque nosotros la semana pasada, entregamos a la Suprema Corte de Justicia, un escrito libre pidiéndole que ya se pronuncie acerca de los recursos que están en sus manos. Estaremos exigiendo que sea un “Comité plural”, dijo.

Añadió que si Morena y sus aliados aceptan sus propuestas, definirán a quién propondrían para integrar el Comité Evaluador. “Primero, lo que habremos de exigir es que el oficialismo acepte las propuestas nuestras y después vamos a dirimir al interior del partido a quién se propone”, refirió.

Finalmente, la diputada emecista Laura Ballesteros dijo que su bancada aún no define si participará en el Comité Evaluador, pero detalló que han realizado propuestas para que éste se conforme; y que será su coordinadora, Ivonne Ortega quien anuncie la postura de MC.

“Nosotros fuimos muy claros en la tribuna, pedimos que este comité cumpla con las reglas de género, incluso, propusimos que más de la mitad de los integrantes fueran mujeres y que además cuiden la paridad en la selección de los mismos, presumiendo que estuviéramos siguiendo su juego, de esta locura de las tómbolas y de la elección que no es popular, la elección del dedo de Morena para las listas de las juezas y los jueces”, dijo.

