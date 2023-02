Osorio y Alito ahondan la división interna en el PRI

La irrupción de Alejandro Moreno en la reunión plenaria de senadores del PRI, sin estar invitado oficialmente, ahondó la división y la crisis en el partido.

Arropado e invitado por los senadores Manuel Añorve y Mario Zamora, Alito arribó a la sede de la plenaria, lo que provocó que el coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, clausurara la reunión y abandonara el recinto junto a la senadora Claudia Ruiz Massieu.

El exsecretario de Gobernación detalló que se acordó con el vicecoordinador Manuel Añorve que Moreno se reuniría con los senadores que así lo desearan después de que terminara la reunión plenaria, lo que ocurriría después de las 18:00 horas.

Sin embargo, los senadores Manuel Añorve y Mario Zamora invitaron a su dirigente nacional, quien arribó inesperadamente poco después del mediodía al salón donde se realizaba el cónclave priista.

Osorio Chong dijo que Moreno incumplía su palabra dentro y fuera del partido.

“Y para variar, por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió; faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta”, dijo en rueda de prensa.

“Quien viola el acuerdo, es quien me manda decir que estaría a determinada hora y me refiero a Alito, él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que sólo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las de mi partido ni las del país.

“Él es el presidente del PRI, no es el dueño del PRI; él es presidente del PRI, no coordinador del grupo parlamentario. Y, bueno, pues se decidió suspender la plenaria”, expuso Osorio.

Fui invitado: Alito

Por su parte, Alito aseguró que fue invitado por los senadores de su partido.

“Nosotros siempre actuaremos de manera responsable y respetuosa. Y mi responsabilidad como dirigente del partido es acompañarlos, estar presentes, construir una agenda legis-lativa. Mi reconocimiento a los senadores del Partido Revolucionario Institucional, a todos, porque todos han dado una gran batalla”, dijo.

Moreno Cárdenas aseveró que ningún coordinador es más grande que el grupo parlamentario. “Ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena como lo estamos haciendo nosotros, y no con los priistas que estamos luchando por México, ni levantándose de las mesas.

“La mayoría de los senadores me invitaron, y como presidente del partido no me voy a negar”, comentó Moreno Cárdenas.

Manuel Añorve, vicecoordinador priista, insistió en que Alito fue invitado por la mayoría de los senadores.

“Niego que el acuerdo haya sido que llegaría a las seis de la tarde. No veo por qué tenemos que entrar en conflicto donde simple y sencillamente lo que se está pretendiendo, siempre, como en todas las reuniones parlamentarias, va el presidente del PRI. No es algo extraño, no es para irrumpir o molestar a nadie”.