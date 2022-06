Osorio Chong busca frenar liderazgo de Alito en tricolor

Tras acusar al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de pretender apoderarse del partido y alargar su mandato hasta 2024, el coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que acudirá a todas las instancias partidistas y electorales para evitar esa pretensión y exigir que se adelante la elección de la nueva dirigencia, que debe entrar en funciones en agosto de 2023.

En entrevista, el senador negó las acusaciones de Moreno Cárdenas en el sentido de que pedir la renovación adelantada de la dirigencia nacional le hace el juego a Morena y al gobierno para dividir al PRI. Dijo que no hay nada de lo que lo puedan señalar, por el contrario, quien se ha sentado con el gobierno es el presidente del partido.

“Quiero decirles que no me he sentado con nadie del gobierno y él sí, quiero decirles que no he tenido ningún acuerdo con el gobierno y él sí; a mi nadie me puede señalar de alguna reunión y a él sí, entonces debe verse al espejo para esas acusaciones, que le quedan perfectamente bien a él. No me he prestado como senador a ningún acuerdo que lastime a mi partido, que puedan señalarlo, ni hoy ni ayer”.

Ante la posibilidad de que Moreno Cárdenas intente expulsarlo del partido, Osorio Chong respondió: “Nos vemos en tribunales. El que atenta contra la unidad del PRI es él con su comportamiento y acciones. El que está violentando la vida interna del partido es él (…) y por supuesto que ya sé que lo que le viene a un mentiroso como él es tratar de buscar nuestra expulsión. Nos veremos en tribunales”, dijo.

Osorio Chong afirmó que el líder está arrastrando al PRI a su desprestigio por los señalamientos de los gobiernos de Campeche y federal, pero al final, señalamientos que tienen que tener una respuesta, ante lo cual, advirtió, no pueden quedarse callados.

Negó que él esté en contra de la coalición Va por México: “Yo quiero dejar bien claro, el mayor impulsor de la alianza se llama Miguel Ángel Osorio Chong. Creo que para derrotar a Morena hay que llegar en una alianza, a una coalición fuerte, bien diseñada, y no con una dirigencia, y me refiero solo a la de mi partido, que está señalada, y que difícilmente va a poder tener acuerdos.