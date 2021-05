Organización migrante promoverá reforma a ley del Servicio Exterior Mexicano

La organización Fuerza Migrante promoverá ante el Senado en México, una modificación al reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), para con ello buscar la protección de los denominados “empleados locales” que laboran en representaciones diplomáticas mexicanas, en el exterior, y que son contratados mediante outsourcing o subcontratación.

Fuerza Migrante, una organización con base en Nueva York y que alberga a decenas de federaciones y clubes de oriundos, de mexicanos en Estados Unidos, señaló que desde hace más de una década, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha contratado personal mexicano, en la Unión Americana, con visa de trabajo A2, que se les otorga a residentes legales permanentes e inclusive a ciudadanos estadounidenses, para laborar en embajadas y consulados, bajo el esquema de “prestadores de servicios profesionales independientes”, pero ello sin que les sea reconocida su calidad de trabajadores, por lo que en consecuencia, carecen de los derechos que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, les concede en México.

En 2016 la autoridad estadounidense informó a México, vía nota diplomática, que se tomó la decisión de que las visas tipo A2 (que se emite a funcionarios que trabajan tiempo completo en una embajada o consulado) tendrán una duración de 5 años, sin posibilidad de renovación, por lo que a todos aquellos empleados que se les venza, no podrán contar ya con un permiso de trabajo en aquella nación. Si no cuentan con una residencia legal, o en su caso la nacionalidad estadounidense, no podrán permanecer en aquél país.



Embajadas en el exterior pueden contratar empleados locales

El reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano LSEM, en su artículo 27, establece que las delegaciones diplomáticas, embajadas o consulados mexicanos en el exterior, pueden contratar empleados locales mediante contrato de prestación de servicios y dicho personal no podrá ser considerado como integrante del SEM o trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desde diciembre pasado, comenzaron los despidos de empleados locales, en consulados de México en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió a buscar una salida al tema, la cual no se concreta hasta la fecha.

La medida impuesta por Estados Unidos, vence ya en agosto próximo, es decir, quienes tuvieron su visa A2 en 2016, vence este año y no les será renovada.

Despidos repercuten en atención de las representaciones consulares

Fuerza Migrante consideró que el limbo legal que existe en la Ley del SEM, ha repercutido de manera negativa en los servicios y atención que se ofrece dentro de las representaciones consulares ya que el personal local que atiende en ventanilla, no recibe capacitación permanente, labora con contratos temporales, tiene sueldos limitados, no recibe pago por horas extras trabajadas, no cuentan con seguro médico para sus familiares directos ni para sus dependientes económicos; no generan derechos de antigüedad en Estados Unidos ni en México, no están integrados al sistema mexicano de pensiones y ni siquiera son considerados empleados por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni por los mismos consulados mexicanos.

“De acuerdo a un reporte reciente presentado a Fuerza Migrante por parte del Comité de Empleados Locales, esta problemática se ha visto desbordada durante la pandemia del COVID-19, ya que además de la limitación de citas y un pobre servicio de Mexitel, hay casos de empleados que han sido expuestos a trabajar enfermos o se han reportado despidos injustificados de personas que quedan en calidad de indocumentados”, indicó la organización a través de un comunicado.

Por ello, agregó, se decidió promover activamente ante las autoridades correspondientes, una modificación al artículo 27 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano donde se contravienen los derechos laborales de los empleados consulares.

“Esta solicitud será con el objetivo de que se les reconozca su calidad de trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de los consulados mexicanos y que los empleados locales cuenten con todas las garantías y responsabilidades como servidores públicos.

“Confiamos en que los resultados obtenidos de estas gestiones logren corregir una iniquidad laboral que ha carecido de atención en el pasado y que a la vez, la comunidad mexicana en el exterior reciba un trato amable y profesional”, puntualizó.

