Ordenan suspender transmisión de mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que a partir de ayer se suspenda la transmisión de las conferencias de prensa mañanera y eventos que encabeza en el país.

Asimismo, la Presidencia de la República informó anoche que tampoco se difundirán en sus redes sociales ni en páginas oficiales y que la medida se aplicará del 29 al 31 de mayo.

Esto ocurre luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó suspender las conferencias de prensa mañaneras para evitar injerencia del gobierno federal en los procesos electorales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo.

“Estoy de acuerdo, y no hace falta que nos manden una notificación, que no se transmitan las conferencias donde hay elecciones. En lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana o de hoy por la tarde ya no se transmite nada”, sostuvo el Ejecutivo federal previamente a la resolución del INE.

Ya por la tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó, por unanimidad, a las emisoras de radio y televisión pública suspender de manera inmediata la transmisión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También instruyó al gobierno a no difundir esas conferencias por internet y redes sociales, lo que fue acatado por el Ejecutivo.