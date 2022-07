Oposición ve visita “mediocre”; Morena la considera exitosa

La oposición en la Comisión Permanente calificó de “mediocre” la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, quien “desperdició” una oportunidad para abordar los temas que más le interesan a los mexicanos.

En contraste, las bancadas de Morena y sus aliados afirmaron que se trató de una visita “exitosa”, en la que se comprobó la “grandeza” y liderazgo del Mandatario.

En tribuna, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín criticó la postura del presidente López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos, pues, dijo, obedece a una política migratoria incongruente.

“Vamos a pedir visas de trabajo cuando nosotros damos cada vez menos, vamos a pedir buen trato cuando en nuestras narices se ofende, se agrede, se ataca, se viola, se fuerza a la separación de los que cruzan la frontera a nuestro país”, dijo.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que se trató de una visita para el “control de daños”, luego del desaire de López Obrador a la Cumbre de las Américas, celebrada en junio en Los Ángeles, California.

Además, señaló que esta reunión no tuvo la debida preparación y el transcurso de la misma generó algunos tropiezos que de manera protocolaria son muy delicados.

“Hay una serie de mensajes en diplomacia que no dejan bien parada la visita del Jefe del Estado mexicano, no fue necesariamente recibido en esos términos, no fue hospedado donde se hospedan los jefes de Estado, no fue recibido como se recibe a los jefes de Estado”, apuntó Álvarez Icaza.

El senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, comentó que la reunión generó expectativas, “pero quedó a deber en un tema tan sensible como fue la promesa del Presidente de plantear una agenda integral en materia migratoria, misma que solamente quedó en el aire y sin compromisos concretos”.

Expuso que no hubo un sólo planteamiento serio ante la crisis humanitaria ni hubo compromisos comerciales que pudieran beneficiar al Estado mexicano.

La vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, afirmó que “es evidente que esta visita es altamente mediocre, y es muy lamentable porque esta visita podría haber generado esperanza para el pueblo de México”.

En respuesta, el diputado de Morena, Leonel Godoy, afirmó que la visita a Estados Unidos fue exitosa, y recriminó que la oposición no reconozca la realidad y diga no a todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Acusó a la oposición de estar más preocupada en defender “con vehemencia” a delincuentes que en atender los temas que interesan al país.

“Dicen que Ricardo Anaya es un perseguido político, dicen que Cabeza de Vaca es un perseguido político, dicen que Genaro García Luna es un perseguido político, y ahora van a agregar a Alito como otro perseguido político. Reconozcan la realidad, es otro México, estamos viviendo en otras condiciones”, puntualizó.