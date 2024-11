La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, dijo que todavía existe una manera de frenar la reforma en materia de simplificación administrativa, la cual es que los propios órganos autónomos interpongan una controversia constitucional.

En entrevista con los medios de comunicación, dijo que las y los legisladores de oposición han dado la batalla, pero advirtió que se requiere “valentía” por parte de quienes encabezan a los órganos autónomos que están próximos a quedar extintos.

Laura Ballesteros, diputada de MC, afirmó este 21 de noviembre del 2024, que todavía existe una manera de frenar la reforma en materia de simplificación administrativa Foto: Antonio López / EL UNIVERSAL

“Decir que no es la única alternativa para frenar el atropello que está sucediendo hoy, que es un atropello contra los derechos humanos, todavía hay una alternativa jurídica, pero la tienen que emprender los organismos autónomos, ellos están en posibilidades de emprender una controversia constitucional en donde puedan llevar a la Suprema Corte de Justicia esto que es inconstitucional, y que la propia Suprema Corte de Justicia resuelva, en sus manos está y se los hemos hecho a saber desde Movimiento Ciudadano”, expuso.

Recordó que de interponer dicha herramienta jurídica, se requerirán cinco jueces de la Suprema Corte que apoyen la controversia.

“Nosotros quisiéramos verles valentía, quisiéramos valentía de los organismos autónomos, aquí se está dando una pelea por parte de las oposiciones y se ha dado una pelea también cuando fue el momento de defender a las y los trabajadores del Poder Judicial, el problema de este tipo de reformas es que dejan desprotegidos a los trabajadores de a pie se habla de los ministros de los magistrados de los jueces en este caso”, expresó.

Laura Ballesteros recordó que MC interpuso un amparo para frenar la mencionada reforma, pero puntualizó que no ha sido atendida. Culpó a la reforma judicial de “alentar los procesos jurídicos”.

“Estamos esperando que el amparo todavía se nos notifique qué procede, se han hecho tremendamente lento todos los procesos a raíz de la aprobación de la reforma judicial, esto va a ser lo que va a suceder con todos los procesos legales de todas las personas en el país, se van a ralentizar y nada te va a garantizar que el resultado sea apegado a derecho”, concluyó.

Morena y aliados avaló el exterminio del Inai y 6 órganos autónomos en San Lázaro. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Apoya PAN prórroga de 90 días de la elección judicial

La coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, apoyó la solicitud del INE de prorrogar 90 días la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio del 2025.

“Ha habido una escasa participación en aquellos que se quieran inscribirse en este proceso. Y es que no hay confianza en la transparencia del proceso”, dijo en entrevista.

“Ustedes saben, se hizo una convocatoria, participaron las comisiones, hicieron entrevistas, las comisiones votaron quiénes eran los mejores o las mejores calificadas para ser presidentas de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ¿qué fue lo que pasó? Pues simple y sencillamente el oficialismo impuso a la peor calificada”, agregó.

La senadora del PAN, dijo que, “El INE desde luego está participando en este proceso, ahorita corrigiendo la plana, con muy pocas claridades de cómo lo va a llevar a cabo y va a tener que darle respuesta, se le dieron incluso facultades normativas para que pudiera ir decidiendo sobre la marcha, que es algo inédito”.

“Pero, bueno, pues tendrá que dar la mejor respuesta que siente que no puede ser concretamente en el mes de junio, entre otras cosas porque no está listo el INE, pero tampoco hay candidatos suficientes, se va a cerrar ya el proceso de inscripción y pues no hay candidatos suficientes a participar”, aseguró.

Expuso que se necesita ampliar el plazo para el registro de personas para participar en la elección del Poder Judicial, porque hay poca promoción y además se tiene que brindar certeza, transparencia y legalidad al proceso.

