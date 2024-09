Oposición no asistirá a sesión de este domingo para declaratoria que traslada la GN a la Sedena Grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC en el Senado y la Cámara de Diputados anunciaron que no asistirán a la sesión, porque no convalidarán con su asistencia la "militarización del país"

Guardia Nacional. Foto: Francisco Rodríguez archivo/ EL UNIVERSAL