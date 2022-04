Oposición, dispuesta a revisar iniciativa de litio

En caso de una “traición” y de perder la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que al día siguiente enviaría una reforma a la Ley Minera para que el litio sea propiedad de la nación.

“En el caso que no se logre, al día siguiente mando la reforma a la Ley Minera y proteger al litio porque es un mineral estratégico para el desarrollo, que debe ser propiedad de la nación”, dijo.

Al respecto, los coordinadores de las bancadas del PAN, PRD y MC consideraron que el anuncio es “señal de que se saben derrotados en la reforma eléctrica”, pero se dijeron dispuestos a analizar la mencionada propuesta.

“El Presidente ya sabe que esta reforma no va a pasar, ya lo reconoce públicamente y por eso se está adelantando. La reforma eléctrica es una propuesta que no le hace bien a México y por eso no va a pasar. Este martes desecharemos su propuesta por improcedente, por sucia y por arcaica”, expresó el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Agregó que, a reserva de conocer los términos de la reforma a la Ley Minera que propondrá el Ejecutivo, su bancada no se opone a que el litio sea de la nación.

“En el punto 12 de nuestra propuesta integramos el tema del litio; entonces estamos dispuestos a discutir esa reforma a la Ley Minera. Para nosotros ese mineral debe ser propiedad de la nación y debemos darle el mismo tratamiento que se le da al petróleo, donde se permite participar en rondas obteniendo un beneficio económico para nuestro país”.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario federal “tocó madera” y recordó que para reformar la Ley Minera no se requiere mayoría calificada porque es una ley secundaria.

Sin embargo, a diferencia de la reforma eléctrica, en la oposición hay “puntos de coincidencia”, reconoció el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

Recordó que en la Cámara de Senadores presentaron ya una iniciativa en ese sentido: “Esa parte sí la acompañamos. A reserva de revisar los detalles, sin duda ahí tenemos muchos puntos de coincidencia”.

Advirtió que López Obrador prepara esa reforma porque “ya sabe que lo estuvieron engañando y que su propuesta [de reforma eléctrica] será rechazada”.

Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, aclaró que el Presidente tiene el derecho constitucional de presentar las iniciativas que quiera; sin embargo, desde su punto de vista, la reforma para proteger el litio es reiterativa, pues ya lo establece el artículo 27 constitucional.

“Ese artículo señala que todos los minerales que están en el subsuelo son propiedad de la nación. No tienes que aventarte uno por uno la tabla periódica... Si quiere hacer un reiterativo con el litio, adelante; no deja de existir el 27 constitucional y, en todo caso, ellos son gobierno, son los que otorgan concesiones de explotación para el litio, oro, plata, estaño, plomo; si no quieren que lo explote alguien más, que no den títulos de concesión y punto”, señaló.

Sobre el debate de la reforma eléctrica que se dará el domingo, Romero Herrera dijo que el resultado “es matemática simple”.

“La coalición PRI-PAN-PRD ha sido clara públicamente de que va a ir en contra y eso hace que matemáticamente no salgan las cosas. Ellos necesitan dos terceras partes que no tienen. No veo sorprendente la declaración del Presidente; él se sabe derrotado y ahora hace esta nueva propuesta”, concluyó.

El Mandatario aseguró que esta semana, desde Chiapas, por Semana Santa, estará pendiente del debate que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados.

Además, expresó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, ayuda a su gobierno en la modernización de las plantas hidroeléctricas y a impedir que suban los precios de la luz. Y reconoció que los legisladores están sujetos presiones de quienes están en favor de los grupos de interés, de las empresas extranjeras, y en contra de la CFE y los intereses del pueblo.