Oposición advierte impugnaciones ante eventual acuerdo sobre Guardia Nacional

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la Guardia Nacional (GN) es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que ningún decreto presidencial puede alterar esta disposición.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el partido tricolor remarcó que en caso de que se promulgue dicho decreto, acudirá a las instancias legales correspondientes para evitar que se violenten el estado de derecho y la legalidad.

En su cuenta de Twitter, el líder nacional del PRI consideró que se trata de “otro distractor”. Alejandro Moreno precisó que la única forma de lograr la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena “sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen”.

También en redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI afirmó que el anuncio del presidente López Obrador es una muestra más de su desprecio a las leyes y a las instituciones.

Por ello, anticipó que “no permitiremos que atenten contra el orden constitucional”, e informó que “acudiremos a las instancias correspondientes”, para evitarlo.

Preocupa a oposición subordinación de la SCJN

El acuerdo que se propone emitir el presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es completamente ilegal e inconstitucional, afirmó el senador del PAN Damián Zepeda.

En un video compartido en las sociales, el legislador sonorense anunció que “por supuesto” la oposición impugnará ese posible decreto, por lo que pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acepte y proceda con celeridad ante una eventual controversia.

Damien Zepeda lamentó sin embargo que el máximo tribunal del país esté entregado al servicio y a los intereses del ejecutivo.

“Resulta ser que la Corte, en muchos casos ha probado estar subordinada al presidente y yo por eso no me he cansado de decirle particularmente a la oposición, no le demos los votos al presidente para que domine los órganos entre ellos la Corte, y ha logrado los votos con votos de la oposición, ahora estamos en sus manos. Que decidan si es constitucional o no, evidentemente es inconstitucional, pero vamos a ver qué dice la Corte”, señaló.

El senador blanquiazul apuntó que la pretensión de López Obrador muestra a un presidente dictatorial y autoritario. “Él sabe perfectamente que es ilegal lo que está proponiendo, lo sabe porque ya lo intentó hacer y no pudo, propuso una reforma de Guardia Nacional militar, dobló a los diputados, incluyendo a los de oposición, a unos en la Cámara de Diputados anterior, y fue en el Senado donde dio los primeros esfuerzos del bloque de contención, sumamos esfuerzos los distintos partidos legisladores de oposición y evitamos la militarización del país”, recordó.

Alertó que este anuncio presidencial tiene una implicación política porque el presidente dice “no me importa lo que diga la ley”, se pone por encima de la Constitución. “No señor, nadie tiene que estar por encima de la ley, ¿qué ejemplo está poniendo el presidente a los mexicanos cuando debería de ser el primero en cumplir la ley, no el primero en mostrar cómo violarla?”, enfatizó.

