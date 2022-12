El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la presunta transmisión de rabia de murciélagos a tres menores en Palo de Lima, municipio de Texmelucan, en Oaxaca.

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, López-Gatell dijo que "lastimosamente, dos de estos tres niños están graves".

-Los menores, dos niñas y un niño, son hermanos.

-Las edades de los pequeños son: ocho, siete y dos años de edad.

-Fueron mordidos por uno o más murciélagos, según López-Gatell. Dijo que es difícil saber el número exacto.

-Señaló que los dos hermanos mayores, la niña de ocho y el niño de siete años de edad, tienen una enfermedad que clínicamente es compatible con la rabia.

Sin embargo, lo anterior no ha sido demostrado por un laboratorio, pero las muestras fueron enviadas para ser procesadas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

López-Gatell pronosticó que para hoy se tengan los resultados de los análisis.

El caso de los menores, dijo el subsecretario de Salud, está siendo tratado como rabia, pues se les está dando el tratamiento profiláctico.

Aclaró que no existe una alerta sanitaria por este caso de virus de rabia: "No implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar, pues no se puede eliminar la rabia".

¿Qué es la rabia?

El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales, ya que en especies silvestres está todo el tiempo.

Agregó que el virus de la rabia no es eliminable, pues principalmente se transmite entre animales silvestres.

Puntualizó el subsecretario de Salud que la rabia humana transmitida por perros ya se eliminó, "no así la trasmitida por gatos o animales silvestres".

Los animales que frecuentemente son afectados por la rabia y que más la transmiten son: murciélagos (en especial los que se alimentan de sangre), coyotes, tejones y mapaches.

