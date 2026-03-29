El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña desmintió que haya azuzado a algunos de sus compañeros de bancada para generar un ambiente hostil a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, durante la visita que realizó al Senado el pasado miércoles.

En redes sociales, el expresidente de la cámara alta culpó al también senador morenista Emmanuel Reyes Carmona de la reacción de varios legisladores de la fracción guinda, que corearon “¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!” en alusión al senador Raúl Morón, rival político de Grecia Quiroz, a quien ella ha señalado como presunto involucrado en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Fernández Noroña criticó que Reyes Carmona se “desviviera” en elogios a la alcaldesa, lo que -dijo- causó molestia en algunos legisladores morenistas, además de que acusó a su compañero de grupo parlamentario de “ingenuo” y, “en el peor de los casos”, de apoyar a la alcaldesa.

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“Cuando hace uso de la palabra Emmanuel (…) se desvive en elogios a la alcaldesa, generó un malestar en la bancada de Morena, porque era incorrecto políticamente y nadie lo interrumpió, nadie dijo nada, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo le dijo, senador céntrese en el tema”, señaló.

Fernandez Noroña negó haber sido el instigador y narró que en un momento dado, “un grupo de senadores y senadoras de Morena empezaron a gritar ‘¡Morón!, ¡Morón!, ¡Morón!, yo terminé de hablar con Alberto Anaya y me acerqué a respaldar a (Raúl) Morón y me sumé al grupo, eso fue lo que sucedió”.

"Grecia Quiroz":

Porque morenistas corearon el nombre de Morón tras la visita de Quiroz al senado pic.twitter.com/WEGUu33Mef — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 26, 2026

“¿En qué se agravia?, ¿por qué se hizo eso?, pues porqué ¿como Emmanuel Carmona se pone a elogiar ahí a la alcaldesa?, que irresponsablemente ha dicho, no ha presentado ninguna denuncia contra Morón. Con intención electoral ha dicho que él fue uno de los autores intelectuales del asesinato de su esposo Carlos Manzo y (Leonel) Godoy y Nacho Equihua, que fue alcalde de Uruapan”, justificó.

“Están diciendo que se le recibió así, que se le estuvo hostilizando, pues mienten; que yo inicié el coro, mienten, o sea, si fuese cierto como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, eso no tiene ninguna cosa incorrecta. Es falso, lo que sucedió es lo que yo estoy diciendo, entonces hay una enésima campaña en mi contra, porque más ya saben que todo mundo puede hacer lo que quiera, pero todo es conmigo. Es impresionante, o sea, digámoslo así, soy el único compañero del movimiento que les gusta para estar golpeando junto con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Es singular que eso suceda y ahora con esta campaña, enésima campaña en mi contra, o sea pues digan misa, para variar están intrigando, bueno (Francisco) Garfias, que en su casa lo conocen, yo sí lo conozco, se pone intrigar y le digo oye presenta el video que demuestre esto que estás diciendo. López-Dóriga, celebrando una caricatura majadera, racista y clasista que sacó Jabaz, derechizados todos ellos, muy molestos en realidad porque se acabó el chayote, que es todo el tema, con la rabia de un número no menor, personajes que se asumen periodistas y que se han convertido en una oposición torcida, perversa, intrigante, maledicente, falsa, hipócrita. Pues síganle, la verdad es que, lo he dicho aquí, mientras el pueblo de México me esté apoyando, me hacen lo que el viento a Juárez”, concluyó.

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