"Nombramiento de Lety es una burla a la nación", dice Ricardo Rocha en Con los de Casa

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera el nombramiento de la encargada de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, este miércoles en el programa “Con los de la Casa”, Jorge Rocha indicó que este nombramiento es por “puro mérito de ser Lety.”

En una nueva emisión, el columnista de esta casa editorial, Ricardo Rocha, la directora del INDE, Luz María Moreno Medrano y Jorge Javier Romero académico de la Universidad Metropolitana, moderados por la columnista de EL UNIVERSAL, Maite Azuela, conversaron sobre el tema en la mesa: Educación, ¿prioridad para AMLO?

“Pues sí, fue sorprendente saber que Leticia Ramírez llegaría, yo también creo que esto responde más a intereses de negociación con la coordinadora y con el sindicato, que no lo veo negativo, es sumamente importante y necesario en el país y yo haría el señalamiento, el hecho de que se haya ido Delfina también a tratar de tener la gubernatura del Estado de México, también dice mucho, tres secretarías de educación en este sexenio pues se nota que no hay una continuidad, que no hay un compromiso realmente para que la política educativa este afianzada en esta administración”, indicó Luz María.

Por su parte, Ricargo Rocha indicó que el nombramiento de una persona inexperta en la Secretaría de Educación Pública es una burla en toda la historia de la educación en México.

“No es Leticia Ramírez, es Lety, la encargada de la puerta del Presidente durante 30 años, esto para mi es una burla a la nación, porque también representa una burla a toda la historia de la secretaría de Educación Pública, donde ha habido gigantes como Justo Sierra, como Vasconcelos, como Torres Bodet, Agustín Yañez, Jesús Reyes Heroles, y después un decaimiento brutal hasta llegar a Delfina Gómez que va a pasar la historia por transarle el diezmo a sus trabajadores en Texcoco, y ahora con Lety, cuyo mérito es ser Lety.”

Mientras que Jorge Javier indicó que el propósito de la 4T es "apaciguar a los maestros" del sector educativo, además recalcó que el nuevo marco curricular es una “tomadura de pelo".

“El gobierno de López Obrador nunca pretendió poner una política educativa sino un apaciguamiento de los maestros”.

“Es una tomadura de pelo toda la presentación del nuevo marco curricular, se procesó de una manera asamblearia, cargada de grandilocuencia ideológica y lo que necesitamos no es un currículum ideológico de la educación mexicana, lo que necesitamos es volver a la idea de que la educación debe generar capacidades, competencias en los niños, que sepan leer y escribir, que sepan sumar y restar, que sepan diferenciar la superstición de la ciencia”, reiteró.

