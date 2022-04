“No voy a volver a presentar la iniciativa"

Tras el rechazo de la oposición a su reforma constitucional en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no presentará una nueva iniciativa de esa naturaleza en lo que resta de su gobierno.

El Jefe del Ejecutivo federal dejó esa tarea al candidato presidencial que surja de Morena en 2024.

“Hay que buscar la forma en que se fortalezca la CFE; que la nación maneje la industria eléctrica, el petróleo y el litio por la vía de tener cada vez más votos, la vía democrática, quienes van a la elección de 2024 tienen que plantearlo… No, no, no [presentaría otra vez la iniciativa]. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, insistió.

¿Dejaría esa tarea para la siguiente administración?”, se le preguntó.

—Sí, que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva a plantear y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio

Pese a este revés, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que presentará las otras dos reformas constitucionales que planteó el año pasado en una comida con empresarios: la reforma político-electoral y la modificación para que la Guardia Nacional (GN) sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es un asunto de principios, ¿quiénes son los que muestran el cobre? Es que hay que hacerlo, no es ganar y ganar y ganar, no, pues así vamos a comprarlos o, para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos, y se logra sin problema”, afirmó.

El Presidente de México dijo que a sus opositores les gustaría cambiar elecciones por votos, pero no se dejará chantajear y seguirá adelante, porque la política, subrayó, es un imperativo ético.

Por ello llamó a los legisladores a nacionalizar el litio como un mineral que sólo se utilice para beneficio del desarrollo nacional.

“Ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque sólo se requiere mayoría, para que ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa, como la CFE, que va a manejar todo lo relacionado con el litio”, expuso.

Expresó que con el tiempo definirán si la nueva empresa pertenecerá a la Secretaría de Hacienda, o a las secretarías de Energía o de Economía, o donde más convenga colocarla, pero insistió en que lo importante es la materia prima: el mineral.

PRI, palero del PAN, dice

Consideró que al rechazar su reforma los legisladores vendepatrias cometieron un acto de traición a México porque en vez de defender los intereses del pueblo se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar.

Aseguró que fue vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, algo que nadie hubiera imaginado que iba a pasar.

El Mandatario rechazó que fuera un revés para su administración al señalar que fue un triunfo para la democracia que demostró que vivimos en un auténtico Estado de derecho, que no hay un presidente autoritario.