"No voy a pelearme con Trump ni con Biden", dice AMLO y destaca buena relación

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó pelearse con el expresidente de Estados Unidos, Donad Trump, tras las criticas que ha hecho a México, o con el presidente actual de ese país Joe Biden, pues recordó que México es el principal socio económico de ese país y porque, afirmó, hay buenas relaciones entre ambos gobiernos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que México es el país con más oportunidades de inversión y destacó que “como nunca” ha llegado inversión extranjera a nuestro país.

“No voy a pelearme con el expresidente Trump ni con el presidente Biden, llevamos muy buena relación. ¿Cómo me voy a pelear con el presidente Biden si ya México es el principal socio económico-comercial de Estados Unidos? ¿Cómo me voy a pelear con el presidente de Estados Unidos si México es el país con más oportunidades de inversión o con más oportunidades para la inversión foránea en el mundo y está llegando inversión extranjera como nunca? Es histórico y con la inversión pública que tenemos, que también es historia, porque no se había destinado tanta inversión para obras de infraestructura como se está haciendo ahora, inversión pública sin deuda.

“Entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Quiénes son los que están molestos? Los conservadores o lo que ya se entramparon y ya no hallan cómo salir y es como es el que está en un pantano, que sigue con lo mismo y se sigue inundando en vez de rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, dijo



Con información de Enrique Gómez

