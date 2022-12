No tengo problemas con Monreal, señala AMLO

Al manifestar que todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024 “son mis hermanos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún problema con el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en Campeche, Campeche, el Jefe del Ejecutivo señaló que si alguien amenaza con irse si no gana la encuesta “que te vaya bien, sigue tu camino.

“En el caso de los posibles candidatos a la Presidencia por el movimiento que yo, en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? Al que gane la encuesta. ‘Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta me voy’. Que te vaya bien, sigue tu camino. Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido?, ¿qué partido aceptaría?

“Son mis hermanos, es mi hermana Claudia [Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México], es mi hermano Adán (Augusto López Hernández, titular de Gobernación), y Marcelo [Ebrard, canciller], y no tengo problemas con Mon-real, no tengo problemas con [Gerardo] Noroña”, dijo.

Iniciativa electoral

El presidente López Obrador informó que hoy martes enviará al Congreso su iniciativa de reformas a las leyes secundarias en materia electoral y aseguró que es un invento, igual que lo de la magia negra, que en su iniciativa se contemple que el padrón electoral esté en manos de la Secretaría de Gobernación.

“Nada, eso es un invento, eso es como la magia negra, ni por aquí me pasó nunca, pero son muy cretinos, mienten como respiran, y cínicos, pues es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda”.

Dijo que el INE “claro que sí se toca y se debe de tocar”, además de acusar a sus integrantes de “ser árbitros vendidos”.