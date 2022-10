"No tengo miedo, estoy lista para servir a México", Claudia Ruiz Massieu reitera destape para 2024

La Senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se declaró lista para encabezar la candidatura de su partido a la Presidencia de la República en 2024.

Al participar en el foro Diálogos por México, organizado por la dirigencia nacional del PRI, detalló que el tricolor tiene la oportunidad de rescatar a México, pero advirtió que para ello se requieren dos cosas, recuperar el rumbo y la confianza, y formar alianzas con otros partidos.

"Les digo que estoy lista, la vida mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista", declaró.

La exsecretaria de turismo, reconoció que hoy, muchos mexicanos cuestionan el rumbo de su partido, por lo que llamó a recuperar la unidad.

"Porque solo echando mano de nuestra mejor versión, vamos a poder convocar a la sociedad, hoy desilucionada, a defender y a construir un mejor futuro", indicó.

Recordó que ella dirigió al PRI, y sostuvo que los problemas que hoy vive el partido no son responsabilidad exclusiva del actual dirigente, Alejandro Moreno, "es una responsabilidad compartida de todos nosotros".



Errores del pasado y del presente

Ruiz Massieu dijo que la desconfianza de los mexicanos en el PRI, se deriva no solo de errores del pasado, sino también del presente; "como la incongruencia de algunos integrantes en el congreso".

"Los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda, una oposición inteligente, pero son todo una oposición valiente", aseveró.

Nuevo voto de confianza

La senadora recordó que el próximo año habrá elecciones en dos estados, y advirtió que a la defensa de Coahuila y del Estado de México, "no podemos llegar divididos y no podemos llegar solos".

Por ello, llamó a recuperar la alianza y pedir un nuevo voto de confianza.

"Morena y sus gobiernos todos los días destruyen lo que tomó décadas construir, Morena nos tiene divididos, enfrentados, enojados, pero para hacer frente a ese depredador, el PRI debe asumir que no puede solo, y articular un esfuerzo de todos. Debemos recuperar la confianza y debemos buscar a PAN, PRD, MC, y Organizaciones de la sociedad civil", concluyó.

Con información de Víctor Gamboa

