No a subejercicios, exigen campesinos

El Frente Auténtico del Campo (FAC) instaló un plantón indefinido frente a Palacio Nacional para demandar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pidieron eliminar los subejercicios en los programas relacionados con el campo, que llegan a los 7 mil millones de pesos, y detener las acusaciones del mandatario de que “todas las organizaciones campesinas son corruptas”.

Se mostraron en desacuerdo con la política del gobierno federal de entregar los recursos de los programas sociales directamente a los beneficiarios por considerar que se presta a prácticas “clientelares”.

Federico Ovalle Vaquera, de la CIOAC, demandó que se rediseñen las políticas públicas y reorientar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, dado que “la política actual no va a componer el problema del campo, puesto que los recursos están orientados a programas que no generan empleos y se siguen operando como se hacía anteriormente.

“Más de 7 mil millones de pesos no se han ejercido en la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) hasta el momento. No estamos pidiendo que nos den dinero a los dirigentes de las organizaciones, sino que se aplique el recurso para que la producción no se detenga”, dijo Marco Antonio Ortiz Salas, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas.

Ayer, el FAC marchó del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde instaló un campamento para conseguir una audiencia con el Presidente.

Gritando consignas como “¡Si Zapata viviera en su madre les pusiera!” y “¡Zapata vive, la lucha sigue!”, el contingente avanzó sobre Juárez, 5 de Mayo y entró al Zócalo. Según el FAC, hubo 10 mil campesinos y pequeños productores que participaron en la movilización, provenientes de estados como Guanajuato, Jalisco y Chiapas. Sin embargo, monitores de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México contabilizaron 5 mil personas.

El frente está integrado por cuatro organizaciones: el Movimiento Social por la Tierra (MST), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

En conjunto, estas organizaciones agrupan a 3 millones 200 mil campesinos y pequeños productores de todo el país, y gestionan más de 3 mil millones de pesos anuales en apoyos y programas sociales del gobierno federal, además de programas municipales y estatales.

También reclamaron que el presidente López Obrador “descalifique” y acuse de corrupción a las organizaciones que se dedican a la gestión de recursos. “Hoy vamos a decirle que lo que señale lo aporte con pruebas”, dijo López Ríos.

En conferencia de prensa, los líderes de este frente, que tiene presencia en 30 entidades del país, reclamaron mayor transparencia en el manejo y entrega de recursos al campo, puesto que, denunciaron, se han mantenido prácticas clientelares para su distribución.

“La exigencia es para que el censo de [la Secretaría de] Bienestar sea levantado sin sesgos de carácter político o partidista y que sea general. Hay lugares donde los servidores de la nación acudieron a empadronar solo a integrantes de Morena. Pedimos que no se incurra en prácticas del pasado”, dijo López Ríos.