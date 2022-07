“No soy igual que los otros”: AMLO responde reclamo de familiares de desaparecidos

Cancún.- Bajo los gritos de “¡Queremos acciones, no más simulaciones!”, y “¡Cancún es un infierno para los desaparecidos!”, familiares de desaparecidos en la entidad exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención, pues aseguraron que cada día en la entidad hay en un desaparecido, a lo que el Ejecutivo federal aseguró que les ayudará, pues tiene convicciones, palabra, es humanista y que “no soy igual que los otros”.

Al finalizar la ceremonia del inicio de obras de infraestructura en ese destino turístico, el Mandatario federal se acercó a las manifestantes, quienes le reclamaron que los funcionarios no les ayudan y no les dan seguimiento a sus casos.

Acusaron que incluso les han bloqueado sus números telefónicos para no tomarles la llamada.

“Mi hija está desaparecida hace dos años, cuarta vez que habló con usted”, le dijo María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca Mariner Flores Patrón, quien desapareció en Cancún desde hace casi dos años.



“Vamos a seguir buscándola”, prometió el presidente López Obrador.

“La vez pasada me dejó a los de Seguridad Pública, venimos a una cita con ellos, y ¿qué cree? No me atendieron una sola vez y luego nos bloquearon hasta los números de celular. Nunca nos ayudaron”, le informó. .

“Comprométase usted con los desaparecidos, con el colectivo. Cada día desaparece uno, ahorita tenemos dos en una semana. ¿Qué más van a hacer? ¿Por qué solamente se preocupa por la situación económica , por qué no miran a los desaparecidos?”.

“¡Queremos acciones, no más simulaciones queremos acciones, no más simulaciones!”, comenzaron a gritar más familiares.

“Ahora le pedimos que escuche a las madres de los desaparecidos. Andrés Manuel, Andrés Manuel, dijiste `abrazos´. Dales un minuto o pásalas a la sombra si quieres, habla con ellas, son varias, no has hablado con ellas”, le dijo Dana López integrante del colectivo “Memoria, Verdad y Justicia”.

“Ya hablé con ellas, tengo convicciones, y tengo palabra, soy humanista, no soy igual que los otros”, le contestó el Mandatario federal antes de retirarse.

Funcionarios de Ayudantía de Presidencia de la República recogieron documentos y peticiones de las manifestantes.

El presidente López Obrador se dirigió al Aeropuerto Internacional de Cancún para abordar un vuelo comercial y regresar a la Ciudad de México donde mañana lunes encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad y posteriormente la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

