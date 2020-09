“No somos servicio de espionaje”: Morena ante queja por celulares

El vicecoordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó que con el celular y la aplicación con la que los diputados federales van a pasar lista y votarán -vía remota- se vayan a utilizar para espiarlos, “no somos un servicio de espionaje”.

En entrevista, Pablo Gómez explicó que todos los elementos que tiene el teléfono como la huella digital, el reconocimiento facial y la georreferenciación, son elementos de seguridad para autentificar que sea el legislador quien esté votando y, si se le llega a perder o se lo roban, se pueda localizar.

“O sea tu utilizas este teléfono de Cámara como diputado como tu deber de estar en la sesión y de votar en el sentido que quieras, y en ese momento la georreferenciación puede contar como un elemento más de seguridad por si alguien entra a tu teléfono, como el diputado perdió el aparato o se lo robaron entonces da aviso e inmediatamente el sistema que controla estas votaciones sabe dónde está el teléfono, lo bloquea y obra en consecuencia y trata de recuperarlo”, describió.

Dijo que a la Cámara de Diputados no les interesa dónde están los diputados federales, ni con quién andan, qué hacen, cuáles son sus negocios, sus amores, sus pretensiones o sus opiniones.

“Todos estos son sistemas de seguridad que no tienen nada que ver con la conducta de los diputados, no nos interesa eh, con quién andan, qué hacen, cuáles son sus negocios, sus amores, sus pretensiones, sus opiniones… no. A la Cámara eso no le interesa”, explicó.

Aseguró que el temor de que puedan ser espiados es producto de mala información o una mala interpretación de lo que se está informando, muchas veces se informan las cosas y hay gente que no entendió bien o se distrajo o se lo platicaron, no estuvo en el asunto, pero le platicaron que dijeron esa es la cuestión.

“No vamos a saber dónde están eh, no nos interesa, a la Cámara no le interesa dónde están los diputados y diputadas a nadie, no somos un servicio de espionaje, pero si lo fuéramos tampoco podríamos, no podríamos hacerlo. No se puede intervenir desde la Cámara un teléfono de Cámara, no es posible, no hay la tecnología, no existe el mecanismo, no hay la tecnología para hacerlo, lo único que podemos es recibir el voto, recibir la presencia y sí acaso se le pierde saber dónde está el teléfono siempre que esté prendido”, agregó Pablo Gómez.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que diputados federales de oposición manifestaron su preocupación porque a través del teléfono inteligente que se les entregó la semana pasada -y que utilizarán para registrar su asistencia y votar a distancia las reformas-, los podrían espiar, extraer su información personal, saber su ubicación en tiempo real e incluso “falsear” las votaciones en el pleno de San Lázaro.

Hasta el miércoles, la Cámara de Diputados había entregado a 463 de los 500 legisladores teléfonos celulares GalaxyA21s a fin de que pudieran pasar lista y votar fuera de la sede legislativa para evitar contagios masivos en el salón de plenos y que el trabajo legislativo no se detenga por la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

La diputada panista Adriana Dávila, quien votó en contra de la aprobación de un reglamento nuevo para la Cámara de Diputados para votar vía remota, denunció que con el teléfono que les entregaron de manera unilateral, el gobierno Federal y la bancada mayoritaria de Morena podría montar “un CISEN” paralelo para espiar a la oposición.

