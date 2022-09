"No sea zonzo, ¡lea!"; Lilly Téllez y Jenaro Villamil pelean en Twitter por declaraciones de AMLO

La senadora Lilly Téllez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador , a través de Twitter, de haber afirmado en su conferencia matutina del pasado miércoles que los narcotraficantes tendrían derecho a votar en México, a lo que Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la acusó de «distorsionar» las palabras de AMLO.

La situación ha trascendido en redes sociales, donde los funcionarios han intercambiado señalamientos e incluso insultos en torno a las declaraciones del presidente de México, además de que han generado miles de reacciones y comentarios de los cibernautas.

«Bondadoso, leal y comprometido con su gente: López Obrador declaró hoy que los narcos tienen derecho a votar», fue el tuit de la senadora que desencadenó la polémica. La respuesta de Villamil se halla en Twitter y en su sitio infodemia.mx, donde señala a Téllez de emitir «mentiras constantes».

Según lo dicho por el titular del SPR, el presidente López Obrador «no mencionó ninguna declaración como la que aseveró falsamente la senadora en sus redes sociales».





No obstante, la legisladora reprodujo algunas palabras dichas por el mandatario durante su conferencia: «"Y si votaron por él (Villarreal), ¿qué? Por uno y por otro. ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos?"», citó Téllez, además de afirmar que esta declaración no estarían fuera de contexto y de calificar las acciones de Villamil como «perversas y pervertidas».



Aquí las palabras textuales de AMLO respecto a ese grupo de narcos: "Y si votaron por él (Villarreal), ¿qué? Por uno y por otro. ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos?" Literal, no está fuera de contexto. Qué perversas y pervertidas tus acciones @jenarovillamil https://t.co/mSvuWLUwpj — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 29, 2022

"Usted es buena para distorsionar", Jenaro Villamil a Lilly Téllez

En su respuesta, el presidente del SPR pidió a Lilly Téllez que pusiera «la cita completa» y escribió que, en su conferencia, AMLO había dicho que el grupo al que se refería había apoyado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. «Usted es buena para distorsionar y para insultar, no para informar», acusó Jenaro Villamil.



Señora @LillyTellez, por favor ponga la cita completa porque en esa cita el presidente @lopezobrador_ afirma también que ese mismo grupo apoyó a @fgcabezadevaca cuando fue candidato. Usted es buena para distorsionar y para insultar, no para informar https://t.co/YbkfW92R4J — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2022



A lo que Lilly Téllez contestó «No sea zonzo @jenarovillamil ahí lo dice ¡lea!».



No sea zonzo @jenarovillamil

ahí lo dice ¡lea! https://t.co/6of0paB8ZT — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 29, 2022



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la senadora panista arremete contra AMLO. En julio de este año, luego de que el presidente manifestara su admiración por Jesucristo, la senadora escribió: «Admira a Jesucristo pero se parece al diablo», lo cual también desató una polémica en redes sociales.

