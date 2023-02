No se violó el protocolo: Jesús Ramírez

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, descartó que haber sentado a Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, hasta la orilla, durante la ceremonia de conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, haya sido una violación al protocolo. En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que si bien, tradicionalmente el representante de la Cámara Baja ha estado a la izquierda o derecha del Ejecutivo federal, “en ninguna ley ni en la Constitución se establece como obligación. El protocolo de los lugares no está legislado, ni en la ley ni en la Constitución, sólo se señala que en el presídium deben estar representados los tres poderes, nada más, no hay lugares predeterminados, así que no se violó ningún protocolo”, argumentó.



