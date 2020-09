No se protege a nadie en el caso Ayotzinapa, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso Ayotzinapa no hay impunidad, no se protege a nadie, no habrá juicios sumarios y ni linchamientos políticos, y señaló que si se demuestra que elementos del Ejército tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas que sean castigados.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en estas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, las instituciones, en vez de debilitarse, se fortalecen.

“Quiero dejar claro de que no hay protegidos no hay impunidad en la investigación que se está llevando a cabo para aclarar los hechos de los jóvenes desparecidos. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate, inclusive, he sido claro, en dar a conocer que las instituciones y esto lo he dicho por el caso del Ejército, en vez de debilitarse, si se aclara como actuaron, y se cometieron delitos miembros de estas instituciones, este caso, del Ejército que sean investigados y castigados.

“Pero lo importante es que en vez de debilitarte las instituciones actuando con transparencia, con la verdad, se fortalecen (...) Entonces no hay impunidad para nadie, desde luego siempre y cuando se demuestre que son responsables, porque no vamos a hacer juicios sumarios, ni va a haber linchamientos, políticos, todo de normatividad en procedimientos legales”.

"No sé qué los llevó a fabricar la verdad histórica"

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que desconoce qué llevó a los funcionarios de la administración pasada a fabricar la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, pues apuntó que tarde o temprano se sabrá qué pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“Yo no sé qué llevo a quienes tomaron las decisiones de ocultar los hechos o de fabricar la llamada “verdad histórica”, debieron actuar con transparencia, sin consideración para nadie; es un absurdo, el querer tapar las cosas, siempre se conoce la verdad, es como la justicia, tarda, pero llega o puede tardar, pero llegará”, dijo.

