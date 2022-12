No se descarta autoatentado en caso Ciro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva haya sido un ”autoatentado” para afectar a su gobierno y desestabilizar al país, por lo que adelantó que si se tienen las pruebas de esto se presentarán las denuncias, “sea quien sea”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que si con el ataque al periodista el propósito era desestabilizar al país, “también es un crimen”.

“Quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo, y si no fue así el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen.

“Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto.

“Y si así fuera, ¿qué pasaría en el gobierno con Ciro Gómez Leyva?”, se le preguntó.

“Lo vamos a denunciar, si tenemos las pruebas. Sencillamente, lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios”, respondió.

Al manifestar que “no queremos que haya carpetazo”, el Presidente López Obrador aseguró que se está investigando a fondo el ataque armado que sufrió el periodista y señaló que le está pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México que se investigue a fondo este caso, “aunque nos lleve tiempo”.

“Ahora con este hecho lamentable de Ciro, investigación a fondo, le estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo, aunque nos lleve tiempo. Sí, hay algunos avances, pero están trabajando y hay voluntad de parte de nosotros, no queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo porque no es un asunto menor”, dijo.

Cuestionado sobre el informe de Reporteros Sin Fronteras en el que señala que México es el país que no está en guerra con la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo este año, el Mandatario federal acusó que esta y otras organizaciones se quedaron calladas en sexenios pasados cuando había más represión y autoritarismo.

“No hay impunidad, no se permite la impunidad ni la corrupción. Puede ser que cometan un delito y nos lleve tiempo la investigación y saber qué sucedió, pero nos vamos a fondo siempre, y no somos iguales.

“Y todas estas organizaciones estaban acostumbradas a quedarse calladas cuando había más represión y autoritarismo en México. Y ahora por razones políticas y económicas se volvieron paladines de la libertad”, aseguró el Ejecutivo.

En forma sarcástica, el presidente López Obrador señaló que sus críticos y opositores pueden ir a acusarlo a Naciones Unidas, con el rey de España o con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirles que intervengan porque se está afectando la democracia en México.

Sostuvo que nunca como hoy en México hay un ambiente de libertad y democracia.