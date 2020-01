“No me quita el sueño ningún problema; lo atiendo todo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay ningún problema que le quite el sueño, debido a que está atendiendo los retos que enfrenta el país y eso le deja tranquila la conciencia.

Durante su conferencia matutina el Mandatario aseguró que en este 2020 “no me quita el sueño ningún problema, porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población, todo el tiempo estoy atento, atendiendo para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Por eso estoy tranquilo con mi conciencia, que eso es muy importante, yo creo que es lo principal para poder dormir”.

El Presidente admitió que la delincuencia sigue azotando a México; sin embargo, dijo estar trabajando en esa situación: “Si tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia y no lo atendemos, pues se va a agravar o nos va a rebasar y se convierte en tragedia; pero si está uno todo el tiempo atendiéndolo, puede uno hacerle frente”.

López Obrador ofreció su segunda conferencia del año antes de partir a una gira de trabajo en comunidades de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Texcoco, donde escuchará principalmente a las comunidades indígenas.

Además de hablar de problemas locales, el Presidente aprovechó el momento para discutir temas internacionales, por ejemplo, se solidarizó con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y pidió su liberación de la prisión de Reino Unido, donde se encuentra.

“Sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone, que se considere que al liberarlo, si él ofrece disculpas y si se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo”, mencionó el Presidente.

El Titular del Ejecutivo federal se pronunció luego de argumentar que “no puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad, tiene uno que expresarse”, e incluso señaló que tiene las pruebas para sostener que algunos documentos que filtró WikiLeaks sobre México son reales.

“Hay cables [de WikiLeaks] que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos, es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa”.

Otro tema internacional respecto al cual se le preguntó fue el bombardeo que realizó Estados Unidos en Bagdad, Irak, contra el general iraní Qasem Soleimani; sin embargo, López Obrador no quiso hablar sobre esto.

“Nosotros no vamos a juzgar en estos casos, porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos, es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior”.

Por último, el Titular del Ejecutivo federal criticó que los gobiernos estatales aumenten impuestos con el argumento de que no reciben dinero del gobierno federal por la política de austeridad.

“No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo [acusan] que por austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto, porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal”, concluyó López Obrador.