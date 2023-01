"No me dio ni el adiós, solo me mandó un papel"; así fue la renuncia de Ricardo Mejía, según AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, renunció al cargo sin despedirse del titular del Ejecutivo y señaló que solo le envió “un papel”.

“Se fue Ricardo Mejía y no me dio ni el adiós, solo me mandó un papel”, dijo el Mandatario en conferencia de prensa.

Mejía Berdeja renunció al Gabinete de Seguridad para compartir por el PT en la elección a Gobernador en Coahuila; frente a su ex compañero de partido el senador Armando Guadiana (MORENA).

El presidente López Obrador aclaró no se mete en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido que fundó y del cual tiene licencia, está establecido el método de las encuestas para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular.

“Procedimiento que apoyo, que se elija a los candidatos con encuestas, que se apoye y se respete la decisión, es el único partido que tiene ese método, en el bloque conservador va a llevar mano Claudio X González, acá decide la gente y será por encuestas”, expresó López Obrador.

“Esto lo reiteró para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta”, aseguró.

Con información de Antonio López

