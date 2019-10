No hay mayoría calificada para sacar al nuevo titular de la CNDH: Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, señaló que no tiene la mayoría calificada; es decir las dos terceras partes para sacar adelante al nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



En entrevista, Monreal Ávila dijo que hasta ahora no ha logrado la construcción de la mayoría, pues al interior de su bancada también hay votos diversos.



“Morena tiene sus opiniones al interior, pero no es sólo Morena. (Nosotros) podríamos construir una propuesta, pero Morena no tiene mayoría calificada, y esta vez, la oposición está muy polarizada. No la tengo, esa es la verdad, no tengo mayoría calificada”, expresó el legislador morenista.





El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que se tratará de construir en las horas del debate, “pero me temo que no va a ser fácil”, por lo que de no lograrla, si realizaría una vez más el proceso el próximo martes 5 de noviembre.



Detalló que al vencer el plazo para renovar la presidencia de la CNDH, entraría en funciones el primer visitador, en tanto el Senado resuelve.



“Hay forma de cubrir institucionalmente el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo deseable es que nombremos rápido, pero hoy sí me declaro humanamente vulnerable”, asentó.