“No estoy satisfecha con avance de caso Valdez”

En el quinto aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, su viuda, Griselda Triana, denuncia que el crimen sigue en la impunidad y exige justicia a las autoridades.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también periodista y activista reconoce avances en las investigaciones y la detención de dos de los autores materiales, pero demanda la captura de quien dio la orden de asesinar al periodista sinaloense.

Destaca que el año pasado iniciaron las audiencias en contra del segundo de los autores materiales del asesinato, quien fue encontrado culpable, con lo que ya son dos los autores materiales que están purgando condenas, uno de ellos por 32 años de prisión y el segundo, por 14.

Puntualizó que mientras no estén todos los involucrados en la cárcel, no descansará para demandar justicia.

“El tercer autor material fue asesinado a finales de 2017, pero queda pendiente, como sucede en la mayoría de los casos, el castigo para quien dio la orden, en este caso, de matar a Javier, y es un tema pendiente, entonces, por lo tanto, el crimen de Javier sigue impune”, sostiene.

¿Está satisfecha con lo que las autoridades han hecho hasta ahora? —se le preguntó.

“No, no estoy satisfecha. Una, no se puede conformar con que estén pagando nada más los autores materiales, quienes accionaron las armas, pero que el que dio la orden no, entonces no. Sí reconozco los avances, pero no estoy satisfecha.

Griselda Triana no solamente exige justicia en el caso de su esposo Javier Valdez, sino de todos los periodistas que han sido asesinados en México.

Expresa su preocupación por el incremento de casos en este sexenio, por lo que exige al gobierno que garantice la seguridad de los periodistas, porque, advierte, la impunidad “va ganando terreno” si no se resuelven.

“Se han vuelto cotidianos nuestros plantones, nuestras manifestaciones para repudiar que en México se sigan cometiendo, de manera más frecuente, asesinatos de periodistas, y es algo que no podemos permitir. Creo que yo como esposa de un periodista asesinado en México no lo puedo tolerar, porque me duele, porque me indigna, porque me doy cuenta que todo ha fallado cuando se trata de la protección y la seguridad de los periodistas.

“Entonces, si el salir y tomar las calles va a servir para que pongan los ojos y los oídos las autoridades sobre lo que está pasando con los periodistas, lo vamos a seguir haciendo”, subraya.

La viuda de Valdez Cárdenas afirma que la impunidad sigue dando licencia a los agresores para acabar con la vida de los periodistas, para desaparecerlos. Aclara que es una impunidad histórica, que no es algo nuevo, sino que se origina desde sexenios atrás.

“Estamos hablando de impunidad de hace décadas en los casos de periodistas asesinados, periodistas que no han aparecido, que han desaparecido desde hace más de 10 años, periodistas que han asesinado también hace más de 10 años. Entonces, no es un tema nuevo la impunidad, pero sí tenemos que seguir hablando de que la impunidad finalmente va ganando terreno”, remarca la periodista.

Asiste a marcha contra titular del mecanismo de protección

Griselda Triana, además de exigir justicia en el caso de su esposo Valdez Cárdenas, se ha convertido en una de las activistas más críticas de la situación que padecen los comunicadores frente a las amenazas cotidianas del crimen organizado, y el “desinterés e incapacidad” de las autoridades para garantizar el desempeño de sus actividades profesionales en un ambiente de seguridad.

Apenas la semana pasada visitó la Ciudad de México para participar en la marcha de periodistas que caminaron de la glorieta del Ángel de la Independencia a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en la calle de Abraham González, para exigir justicia a los comunicadores golpeados por la violencia; movilización que exigió a su vez la renuncia del titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque.