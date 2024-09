El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será la próxima semana, cuando habrá dejado la Presidencia, la fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva dos casos por adeudos fiscales por 35 mil millones de pesos contra empresas de Ricardo Salinas Pliego.

“Ni me voy a enterar porque yo ya me jubilo y voy a pagar el radio, la televisión y el Internet, y si acaso lo voy a prender cuando haya un partido de beisbol”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de septiembre en Palacio Nacional.

El Presidente consideró que la SCJN debe declararse incompetente porque no puede resolver de fondo, toda vez que no es problema de constitucionalidad.

Lee también “Hasta la pude haber agarrado”: AMLO bromea sobre botella con agua que le aventaron en Veracruz

“La SCJN no puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Corte para insistir en la defensa como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y cualquier ciudadano. Sin embargo, la Corte no es competente porque el expediente ya pasó por los tribunales. Ya casi es cosa juzgada, no le compete a la Corte porque no es un problema de constitucionalidad”. , mencionó.

Explicó que los casos están enlistados para la siguiente semana cuando ya no esté en la Presidencia de la Republica.

Aseguró que el empresario acudió a la Corte como última instancia, porque es un derecho que tienen todos los contribuyentes, pero en su opinión y de manera indebida, la SCJN le dio entrada porque no existe ningún litigio que involucra algún vicio de inconstitucionalidad en el proceso.

uul