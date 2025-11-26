La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, puso a debate la regulación del cabildeo en México.

Durante el taller internacional El cabildeo como mecanismo para combatir la corrupción y promover la participación en las políticas públicas, señaló que regular dicha práctica “es una condición indispensable para consolidar un Estado abierto, donde todas las voces puedan participar con transparencia, integridad y trazabilidad”.

La funcionaria federal advirtió que resulta necesario “cuidar” que el cabildeo sea un mecanismo legítimo de participación en la creación y modificación de políticas públicas.

“Debemos tener reglas muy claras y avanzar en un marco sólido mediante controles efectivos; para ello es necesario garantizar la plena transparencia en esta actividad. Regular el cabildeo nos permitirá luchar contra la corrupción”, indicó.

Puntualizó que el cabildeo se debe regular de manera compartida, tanto en el sector privado como en el público.

Por su parte, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas, presentó el Dossier de Cabildeo, que compila experiencias internacionales, buenas prácticas regulatorias, mecanismos de monitoreo, así como los elementos para garantizar la trazabilidad y los habilitadores institucionales necesarios para una implementación efectiva.

El encuentro tuvo como propósito presentar los avances hacia un modelo mexicano de regulación del cabildeo, construido a partir de estándares internacionales y de la necesidad de establecer reglas que aseguren un piso parejo de participación entre gobierno, sociedad civil, sector privado y academia.

Al evento asistieron la directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, así como los representantes del BID en México, Laura Ripani, y de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildo y Asuntos Públicos, Gustavo Almaraz.