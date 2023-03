Nariz Roja denuncia desabasto de medicamentos y tratamientos; marchas y protestas refutan a AMLO

La asociación Nariz Roja, que apoya a pacientes con cáncer, volvió a negar las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo ayer, en su conferencia de prensa, que su gobierno ya resolvió el desabasto nacional de medicamentos.

La organización que se encarga de recabar donaciones para personas con padecimientos oncológicos, señaló que se trata de una mentira, porque continúan faltando medicamentos para tratar diferentes enfermedades, incluidas las neurológicas, que recientemente empezaron a escasear.

“En discurso oficial es que fue difícil, pera ya se resolvió el abasto de medicinas, la realidad dice que es mentira: faltan de muchas áreas: oncología, psiquiatría, renal, etc, etc, no hablemos de insumos o tratamientos, como radioterapia, tampoco se otorgan en muchos estados”, denunció a través de su cuenta de Twitter.

Ayer, por la mañana, el presidente López Obrador dijo: “ya se terminó de resolver el problema de abasto de medicamentos, que era un problema serio porque era parte de una gran corrupción que imperó durante mucho tiempo.”

Sin embargo, ayer mismo, médicos y enfermeras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) marcharon en la zona de hospitales de Tlalpan para denunciar el desabasto de medicamentos para tratar enfermedades neurológicas.

Y hoy hubo protestas de derechohabientes del IMSS, por desabasto de medicamentos en Guanajuato, específicamente en la UMAE número 1 y sus clínicas en Irapuato; y en hospitales a cargo de la Secretaría de Salud: en Oaxaca, por falta de antibióticos y analgésicos en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, y en Puebla, en el Hospital General del Sur, por falta de medicamentos oncológicos, donde mujeres con cáncer clamaron: “no nos dejen morir”.

