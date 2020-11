Napoleón Gómez Urrutia da positivo a Covid-19; "estoy bien", dice

Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder minero, informó este miércoles en sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19.

El legislador, a través de su cuenta de Twitter, detalló que presenta síntomas menores y se encuentra bien.

Además, agregó que seguirá el protocolo sanitario de aislamiento, por lo que continuará trabajando de forma virtual.

"Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial", expresó.



