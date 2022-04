Ante la postura de la oposición en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Minera, senadores del grupo parlamentario de Morena acusaron a integrantes del Bloque de Contención de mentir por desconocimiento de la ley o por mala fe.

La legisladora morenista Malú Micher calificó de entreguistas y antinacionalistas a quienes se oponen a la propuesta de nacionalizar el litio y dijo que están muy enojados por los más de 15 millones de votos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato.

Desde tribuna, preguntó a los senadores del PAN, PRI y PRD dónde quedaron sus compromisos de acompañar las reformas en esta legislatura.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández, quien se reintegró a su escaño tras un año y medio de licencia, calificó de mezquinos a los legisladores que niegan su apoyo a la iniciativa presidencial.



El también senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, desmintió que la reforma a la Ley Minera vaya a ahuyentar las inversiones.

"Que le quede claro a la oposición: esta reforma no busca cerrar las inversiones. El litio no es una mercancía que se encuentre a merced del mejor postor, no le corresponde al que tenga más dinero. Se trata de un mineral estratégico para la economía y para la seguridad nacional", apuntó.

Gómez Urrutia afirmó que el litio será indispensable para la transición de energías fósiles a energías sostenible, pues "representa la mayor oportunidad de México para una transición energética acorde a las exigencias del futuro próximo".

Sostuvo que la participación de nuestro país en esta tendencia global significará un gran avance para fomentar el desarrollo industrial sin ocasionar daños a otros sectores económicos.

También rechazó que esta reforma sólo representará una carga fiscal para el Gobierno Federal, ya que la nacionalización del litio permitirá que el Estado pueda facilitar la distribución justa de las riquezas provenientes del subsuelo mexicano, lo que llevará a una mejora general de la calidad de vida.

"Por estas razones, el litio debe ser considerado un mineral de suma importancia nacional y contar con toda la protección del Estado, para asegurar que la historia no se repetirá y que no estará bajo el control de las empresas extranjeras que únicamente buscan saquear nuestros recursos y enriquecerse a costa de la nación", enfatizó.

