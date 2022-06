Muñoz Ledo exige al INE y la UIF acabar con las "narcoelecciones" en México

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo hizo un nuevo llamado para acabar con las “narcoelecciones” y dijo que la circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en su contra cuando buscó la dirigencia nacional de Morena frente al hoy líder nacional de su partido, Mario Delgado.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo dijo que esto es un asunto de Estado y no una querella personal y le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restaurar la Constitución y la ley.

“Acabar con las Narcoelecciones. La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella personal corresponde al INE y a la UIF”, posteó el exembajador.



Por ello, envió sendas misivas al titular de la UIF, Pablo Gómez, y al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en las que les exige que se cumpla con la mayor prontitud, objetividad e imparcialidad la investigación mandatada por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



En las misivas, Muñoz Ledo contextualizó que mediante una resolución el Tribunal Electoral Federal, con fecha el 25 de marzo del 2021, en su segundo resolutivo, “ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE); así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en atención que en el sumario se acreditó el uso de recursos utilizados durante la contienda por la presidencia del partido político Morena”.

Muñoz Ledo explica que lo anterior toma sustento debido a que ambas instancias cuentan con atribuciones suficientes para llevar a cabo actividades de fiscalización de los recursos, que permite identificar y verificar sí su origen deriva de actividades o actos ilícitos sancionados por las normas como delitos.

Además, precisó que dicha controversia solo puede ser dirimida por la UIF y, por ende, la responsabilidad ineludible que favorecerá a la política del debate crítico sobre la presente, “fortalecerá al sistema electoral en México y marcará precedente para la eliminación de toda forma de uso ostentoso y abusivo de recursos ilegales, para beneficiarse por encima de los principios y valores democráticos.

“En espera de su respuesta a esta petición y esperando dé a conocer a la brevedad posible las conclusiones a que lleguen sobre este delicado asunto, quedo a sus órdenes y le envío u cordial saludo”, finaliza Muñoz Ledo.

Muñoz ledo advierte a AMLO que Narco Estado no es heredable

El pasado 2 de junio, Muñoz Ledo dijo que México tiene un “narco gobierno” y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su “contubernio con el narco” no es heredable porque el crimen organizado ya no lo va a necesitar, ya que siempre y en todas las plazas los criminales se entienden “con el que va a llegar”.

Durante su participación en la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el político y diplomático advirtió que a López Obrador se le está acabando la pista porque su mandato está por terminar en menos de dos años y medio.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del presidente. Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

