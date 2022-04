Morena: si oposición no vota por el sí en reforma eléctrica "estarán en contra de México"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que "no hay pretextos", para que la oposición vote a favor de la reforma eléctrica.

Entrevistado al término de participar en el ejercicio de revocación de mandato, afirmó que su bancada atendió los 12 puntos que propuso va por México, sin embargo, tres de ellos quedaron fuera derivado de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Ninguno se dejó por atender. Las que ya no fueron consideradas es porque la resolución de la Suprema Corte, por unanimidad en el caso de una de ellas, voto por que permaneciera como artículo en la ley de la industria eléctrica, y ese no se podía atender, el otro alcanzó también mayoría constitucional 9 de los 11 ministros, quienes votaron a favor de fortalecer a la Cenace y ellos querían cambiar a la Cenace por una Comisión de Redes Eléctricas, sin embargo la Suprema Corte pidió que también la Cenace permaneciera como un artículo constitucional y no había forma de atender esa petición", indicó.

Por lo que hace a la petición concreta del PRD de mantener a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que "también hubo mayoría por unanimidad de los integrantes de la Suprema Corte para que se fortalezca a la CRE, entonces no hay materia ya se quedaron satisfechos los 12 puntos que ellos presentaron".



Por ese motivo, aseveró, si no avalan la iniciativa presidencial "estarán en contra de México".

"Ya si no votan por el si es que están en contra de México y están a favor de intereses privados que le están robando a los mexicanos cerca de 400 mil millones de pesos, y solo en subsidio a los de autoabasto son más de 90 mil millones de pesos. Estará en la conciencia de los diputados", aseveró desde el estado de Puebla.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció en torno a la resolución del Consejo Político Nacional del PRI, y dijo que agotarán el diálogo.

"Vamos a esperar. Reitero mi compromiso de agotar mediante el diálogo la última posibilidad, hasta el último segundo. A esta iniciativa aún le faltan horas para poder ver la luz", concluyó.

rcr