Morena sí hará cambios al PEF 2023; buscará reasignar recursos a GN y La Escuela es Nuestra: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, detalló que presentarán tres reservas al PEF 2023 para reasignar recursos a la Guardia Nacional, al programa La Escuela es Nuestra y el mecanismo para la utilización de recursos derivados de los reintegros.

“Tenemos que darle cumplimiento al Quinto Transitorio, no lo habíamos hecho con anterioridad, no estaba considerado en el proyecto de dictamen, por la simple y sencilla razón que no estaba la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional”, explicó.

Además, dijo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública trabaja en una propuesta para la reserva que fue presentada por el diputado guinda Juan Ramiro Robledo.



“Ya que tenemos la certeza jurídica, lo que se está terminando de confeccionar fue la reserva que fue presentada por el diputado Juan Ramiro Robledo, y ahora perfeccionar esa reserva”, comentó.

“Lo mismo sucede por la ampliación de la apertura programática para La Escuela es Nuestra, para ampliación de horario, y hay otra reserva que presentó el PT que se refiere a la manera en que se pueden modificar el mecanismo para la utilización de recursos derivados de los reintegros”, detalló.

No anticipó detalles de cuándo se reasignaría en recursos, porque dijo que la Comisión de Presupuesto está trabajando en la propuesta. “Mañana ya tenemos mayor certeza. Apenas estamos en los artículos, no hemos entrado a los transitorios”.



Con información de Antonio López

apr/rmlgv