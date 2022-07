Morena, Pase de lista y acarreo de adultos mayores durante elecciones en Coyoacán

Con pase de lista por parte de dirigentes vecinales y de colonias de Morena, acarreo en microbuses sobre todo de adultos mayores y amas de casa, así como la advertencia de los programas sociales y pensiones pueden desaparecer sino gana ese partido en 2024, se realizó la votación en Coyoacán para elegir a los consejeros que asistirán al Congreso Nacional de ese partido.

Con dificultades para caminar, baston en mano, algunos en silla de ruedas, otros prácticamente cargados con dificultad, cientos de hombres y mujeres de la tercera edad acudieron al Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Calzada del Hueso, al sur de la ciudad.

Una decena de microbuses esperaba a media tarde a vecinos de colonias como la CTM Culhuacán, Los Reyes, San Antonio, Avante, Educación y El Reloj, entre otras, para regresarlos a sus hogares. Los líderes, con folders y listas en mano verificarán que se afiliaron a Morena y votaron por los consejeros que les indicaron.

Don Aurelio Hernández, de 72 años y empacador de una tienda departamental, comentó a EL UNIVERSAL que es beneficiario de la pensión de Adultos Mayores y que los enlaces de la Secretaria de Bienestar los invitaron a asistir y les ayudaron con el transporte.

"No nos obligan", pero "hay que apoyar" para que sigan las pensiones

"No nos obligan, pero si nos comentan que si no participamos y no se mantiene este gobierno en el 2024, pueden desaparecer las pensiones. Hay que apoyar para que sigan", indicó.

Afuera del deportivo, jóvenes con gorras y chalecos de Morena entregaron hojas de afiliación, plumas, prestaban plumas e incluso instalaron una fotocopiadora para las credenciales de elector. Todos en fila y orden en un proceso de no más de media hora.

Adentro del gran centro de votación se recibían las hojas de afiliación y copias de credenciales de elector y posteriormente a las urnas para votar por los consejeros.

Don Nicolás llegó desde el pueblo de Culhuacán, en los rumbos de Taxqueña. Casi no puede caminar porque además de sus 85 años tiene artritis. Fue llevado por su esposa, Doña Josefina de 79 años y su nieta.

"No tenemos silla de ruedas y es muy difícil traer a mi abuelito, pero les dijeron que era necesario que voten para que les sigan pagando la pensión", dijo Erika, nieta de la pareja.

Jonás, de 18 años y estudiante de preparatoria, se dijo convencido de participar en este proceso, aunque reconoció que desconocía a quienes elegir.

