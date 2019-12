La dirigente nacional de Morena , Yeidckol Polenvsky , aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad (CNHJ) carecía de atribuciones para sancionar a la legisladora Lilly Téllez con la salida de la bancada de ese partido en el Senado.

Ese órgano de justicia de Morena ordenó el pasado lunes 16 al líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, separar a Téllez del grupo parlamentario en esa Cámara porque “no comparte, respeta, ni representa los establecido en los documentos básicos” del partido.

Pero este domingo, en entrevista, Polevnsky estimó que un órgano de Morena “no puede incidir en las Cámaras del Congreso, ellas tienen su propia vida” y además Téllez no es una militante que pueda ser sancionada por algún órgano del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) si es el que marca los lineamientos a las bancadas de Morena, a los gobernadores, a los regidores emanados del partido, según el artículo 38 del Estatuto.

También lee: Lilly Téllez recurre al Tribunal Electoral para frenar expulsión de bancada de Morena

Pero hoy no se indica que los legisladores o funcionarios públicos postulados por el partido, pero que no son militantes, deban acatar las directrices del partido. A lo que sí están obligados esos externos, explicó Polevnsky, es a acatar y respetar la plataforma electoral con la que llegaron a los cargos. En lo demás tienen libertad de proponer lo que quieran pero les pedimos que den prioridad a nuestros temas.

Y ni la despenalización del aborto, ni la legalización de la mariguana, ni los matrimonios igualitarios están contenidos en la plataforma electoral de Morena, expuso la dirigente.

Polevnsky fue cuestionada sobre los dichos del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien al referirse a la orden de la CNHJ pidió a los órganos del partido “que nos dejen trabajar” pues son los Constituyentes de la Transformación.

También lee: Lilly Téllez se defiende en 6 tuits contra orden de expulsarla de la bancada de Morena

El Estatuto deberá ser readecuado para establecer qué tareas le toca a cada quien”, dijo, pues hoy no se establecen otras obligaciones para los externos.

La resolución de la Comisión “no obstruye porque no tiene nada que ver. Creo que no les obstruye en nada el trabajo, ellos pueden trabajar ...ellos no tienen ninguna excusa para trabajar en lo que tienen que trabajar. No pueden usar de excusa a la Comisión de Honestidad para no trabajar...eso es una exageración”, comentó.

rmlgv