Morena. Oposición y Fernández Noroña reprochan no incluir debate político en la Permanente

Legisladores de oposición y del Partido del Trabajo reprocharon al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente en funciones de la Comisión Permanente, que se haya excluido del orden del día la agenda política, con lo que Morena pretendió bloquear el debate sobre la pasarela de “corcholatas” del partido en el gobierno que se realizó el domingo pasado en Toluca.

Fue un integrante de la 4T, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien calificó como un error no incluir la agenda política en el orden del día, pues recordó que la Comisión Permanente es un espacio de debate y reflexión política.

“Me indigna sobremanera que me pongan en la condición de tener que votar con la oposición, porque no entiendo sus razones de evadir un debate que ganamos de todas todas todo el tiempo, porque la razón y el respaldo del pueblo están de nuestra parte, así es que voto porque dejemos de rehuir el debate. Pongamos en su lugar a la oposición, a favor de que se modifique (el orden del día)”.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, exigió al diputado Gutiérrez Luna, de Morena, que “no trate de callar a los legisladores, estamos obligados a debatir, cada quien tiene sus razones y sus fundamentos”, por lo que exigió abrir el debate sobre lo que pasó en Toluca.

“Porque usted, el secretario de Gobernación, el canciller, la jefa de Gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley y para eso estamos aquí, para debatir, efectivamente, no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen (…) violando la ley, violando la Constitución… no puede ser que vayan las corcholatas al Estado de México, violen la ley y la Constitución, y aquí en la Comisión Permanente no se pueda debatir”, recalcó.

El diputado del PRI Mariano González también manifestó su discrepancia con el orden del día.

“Creo que es fundamental que podamos tener debate, para eso venimos, señor presidente”.

El presidente de la Comisión Permanente justificó la exclusión de la agenda política, bajo el argumento de que “fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Mesa Directiva y en el mismo todos los integrantes presentes acordaron el orden del día que está a nuestra consideración”.

Ante la presión de la oposición para modificar el orden del día, Gutiérrez Luna ordenó que se realizara una votación nominal, pero el resultado fue el mismo, es decir, no se incluyó la agenda y el debate políticos, pues Morena, Partido Verde y PES lograron imponerse con 19 votos en contra de que se modificara el orden del día, mientras que la oposición y el PT alcanzaron solo 17 votos.

A pesar de ello, la senadora panista Kenia López subió a tribuna con otro tema pero aprovechó para acusar a Morena de violar la Constitución al haber realizado un acto anticipado de campaña.

En respuesta, el diputado morenista Leonel Godoy aseguró que se trató solo de un evento de festejo por los resultados electorales del pasado 5 de junio.

