Morena mete zancadillas al PAN para Mesa Directiva

[email protected]

La crisis en la Cámara de Diputados se profundizó y llegó al límite, pues pese a que el bloque legislativo de la Cuarta Transformación —Morena, PT y PES— acordó cederle al PAN la presidencia del segundo año, ya les rechazó las tres planillas que ha presentado.

Este jueves 5 de septiembre vence el plazo que establece la Ley Orgánica del Congreso para que las bancadas lleguen a acuerdos y definan al sucesor de Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se prevé que hoy intenten aprobar una nueva planilla.

De manera paralela y a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sugirieron a los diputados no aprobar reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, la Cuarta Transformación legislativa avaló una modificación, que aplicará hasta 2021, para que la fracción que tenga mayoría absoluta presida la Cámara de Diputados un año y medio y el tiempo restante se reparta entre las demás fuerzas.

En esta reforma que fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación, se incluyó otorgarle al PT una cuarta vicepresidencia, después de que diputados de Morena y PES inflaron esa bancada.

Traban proceso. El pasado sábado, en la sesión preparatoria, la Cuarta Transformación rechazó la planilla panista para presidir San Lázaro que integraban Xavier Azuara y Laura Rojas; ayer votaron contra otra propuesta integrada por Laura Rojas (presidenta) y Ricardo Villarreal (vicepresidente), y por la noche no le otorgaron su voto a Laura Rojas (presidenta), Adolfo Torres Ramírez (vicepresidente) y Karen Michel González (secretaria).

Según fuentes legislativas consultadas, Morena quiere que haya panistas puros, que no hayan insultado a Muñoz Ledo ni al Presidente, y uno de los nombres que podría transitar es Marco A. Adame.

Sin embargo, el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que no hay vetos para ningún panista, pero tienen que ser perfiles que cumplan con la ley, que garanticen absoluta imparcialidad e institucionalidad.

“Yo lo que veo es que la dinámica interna de Acción Nacional está obedeciendo a intereses externos de su fracción. Hoy vimos al presidente del PAN celebrando esto como una victoria de los senadores albiazules. Está equivocado y no vamos a permitir que meta la mano en la Cámara de Diputados”, dijo.

Reconoció que si no hay acuerdo este jueves habrá un vacío legal que no contempla sanciones ni consecuencias, pero adelantó: “Nosotros estamos en la mejor disposición, no queremos llegar a eso, queremos llegar a un acuerdo, pero sí necesitamos mucha sensibilidad y responsabilidad por parte del PAN en las propuestas que hacen.

“Estamos platicando con los demás coordinadores, y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que lleguemos a una situación de crisis constitucional”, dijo René Juárez, líder de los diputados federales del PRI.

Regaño. Delgado Carrillo dijo que no ha habido regaño de Olga Sánchez Cordero, después de que un integrante de la bancada de Morena filtró un audio de la titular de Segob en el que recomendaba no avalar la reforma a la Ley Orgánica.

“No para nada, ya estamos grandecitos” para regaños, respondió el diputado al rechazar que para destrabar el conflicto fue necesaria la intervención presidencial, “somos un poder soberano”, aseguró.

Admitió que la funcionaria le llamó para expresar la inconformidad del Presidente y adelantó que le enviará una carta para ofrecerle disculpas y habrá una investigación y sanción para el diputado que filtró esa conversación.

Reforma. En esta sesión que encabezó Muñoz Ledo pese a que el martes pasado anunció su retiro de la Mesa Directiva, se reformó la Ley Orgánica del Congreso para que, a partir del 15 de agosto de 2021, la fracción que obtenga la mayoría absoluta presida la Cámara por año y medio, y el otro año y medio se reparta entre las demás fracciones en orden decreciente.

También se eliminó el candado que prohibía que un mismo partido pudiera presidir ambos órganos de gobierno, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un mismo año, “salvo en el caso de que una fracción alcance la mayoría absoluta”, dice el cambio.

Considera que los integrantes de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura se pudieran reelegir, y que el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja sea nombrado y removido por la conferencia, integrada por la Mesa Directiva y la Jucopo, y se hizo el compromiso para que el Congreso elabore una reforma integral de la organización y funcionamiento en 60 días.