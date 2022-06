Morena. Innecesaria, reunión con Mario Delgado por mi exclusión de evento en Toluca: Monreal

El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, descartó la posibilidad de reunirse con el presidente de su partido, Mario Delgado, para aclarar el tema de su exclusión del desayuno “de la unidad”, que se llevó a cabo el domingo pasado en Toluca, Estado de México.

Entrevistado después de encabezar la entrega de reconocimientos a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), puntualizó que no acudirá a ningún evento de aspirantes de Morena a la candidatura presidencial si no es invitado.

-¿Se reunirá con Mario Delgado por estas diferencias por el evento de Toluca de la invitación? -se le preguntó.

-No, no hay necesidad, le tengo respeto a Mario y ya, simplemente no se me invitó y no hay nada que profundizar. -respondió el presidente de la Jucopo.

-¿Lo veremos en la próxima plataforma donde se presenten los precandidatos de Morena?

-Si me invitan, sí. Donde me inviten, ahí estaré; cuando no me invitan, yo soy clásico, no voy donde no soy invitado.

Ricardo Monreal insistió en que no existe “piso parejo” para competir por la candidatura presidencial de Morena.

Por otra parte, reveló que este martes lo visitó en el Senado el canciller Marcelo Ebrard, con quien dialogó sobre algunos temas de política internacional, la ratificación de algunos nombramientos de embajadores, entre ellos el de Jesusa Rodríguez como representante de México en Panamá y de cómo le fue en la Cumbre de las Américas.

Dijo que el secretario Ebrard le preguntó si había sido invitado al desayuno del domingo pasado en Toluca y “le dije que no”.

