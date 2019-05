“Morena en BC es lo contrario a AMLO”

[email protected]

Con la debacle electoral de 2018 que vivió el PRI, Enrique Acosta Fregoso hace frente a un proceso de elecciones en Baja California, una entidad panista desde hace 30 años, y con Morena como nuevo fenómeno político. El principal reto para este candidato a la gubernatura es la de salvar su registro como instituto político estatal.

Pero eso, a Acosta Fregoso no le preocupa, pues aseguró a EL UNIVERSAL que el tema está superado y, es más, los resultados de la elección del próximo 2 de junio en el estado darán al tricolor un final con dos dígitos.

¿Enfrenta una contienda difícil?

—Sí, ahorita nada es fácil y después del proceso electoral federal, las condiciones políticas del partido no son las mejores; sin embargo, hay que dar la cara y en Baja California la estamos dando los priistas que nos quedamos, que tenemos un compromiso con el partido.

¿Qué le dicen sus números?

—Empezamos presuntamente con una preferencia electoral de 4.5%. A través de este tiempo de campaña, las mediciones que tenemos son que hemos subido alrededor de 16 puntos, por eso es muy extraño que en las últimas dos semanas no ha habido encuestas.

¿Ya tiene usted bien medido que no pierden el registro?

—No es tema para nosotros, sólo avanzamos.

BC ha sido un estado bipartidista, parece que ahí viene el tercer partido, el del Presidente de la República.

—El Presidente de la República es una cosa y Morena en Baja California es otra. El Presidente es un hombre que admiro porque su lucha contra la corrupción la debemos apoyar todos. Pero en Baja California, Morena representa lo contrario a Andrés Manuel López Obrador.

¿A qué atribuye que el candidato Jaime Bonilla no vaya a ningún debate?

—Los debates son parte del proceso electoral, representan la oportunidad que tenemos los candidatos de contrastar entre nosotros las ideas y las propuestas que tenemos. Un político que no va a un debate es aquél que no se atreve a ver a los ojos a los ciudadanos. Así es este señor, no le está dando confianza... [Jaime Bonilla] no va porque no tiene la capacidad.

El PAN lleva 30 años en el poder, ¿por qué habría de perder ahora?

—Porque este gobernador es el peor que se ha tenido. [Francisco] Kiko Vega y el PAN han desviado cerca de 5 mil millones de pesos y está establecido en la Auditoría Superior de la Federación (ASF)... la corrupción pulula por todo el Estado.

El PRI sabe lo que es el voto de castigo.

—Lo hemos sufrido. Aquí, en Baja California, no nos pueden culpar de 30 años de gobierno.

¿Tiene el apoyo del priismo nacional?

—No. En el PRI, como en todos los partidos, la unidad interna no es unanimidad.

¿Cómo se ve el 3 de junio?

—Me dijeron: ‘tienes que salvar el registro’, eso para mí no es problema. Queremos demostrarle al Comité Nacional y al priismo de Baja California que el PRI es un partido vivo.