Monreal. Prevé discusión de minuta de Guardia Nacional en Senado viernes o sábado próximos

El líder del Grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la bancada de Morena acordó no solicitar vía fast track para tramitar la minuta de reforma relacionada con la Guardia Nacional, a fin de abrir un espacio para el debate y la deliberación y también para escuchar las expresiones de los distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que se dará el tiempo que requieran las comisiones, por lo que consideró que el dictamen podría ser puesto a discusión del pleno entre viernes y sábado próximos.

“Hay inquietudes, les quiero decir a todas las asociaciones civiles, sociedad, civil, grupo de personas, que los escucharemos, el Senado abrirá sus puertas para escucharlos y no tenemos ningún problema para poder dialogar, esa es nuestra esencia y eso debemos hacer”, anunció.

Ricardo Monreal descartó una ruptura en su bancada por las distintas visiones que tienen “radicales” y “moderados” sobre la viabilidad de la iniciativa presidencial que busca que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Sedena. Dijo que Morena va a superar esta “prueba de fuego”.

“La unidad interna de Morena no está en riesgo, Morena está cohesionado y no tiene ningún problema. Creo que está pendiente la discusión en estos días, pero no le veo sombras de división ni veo amenazas de una fractura al interior de Morena, no lo veo así. Un gran número de senadores y senadoras respaldan al presidente de la República”, expresó.

Sobre sus diferencias con sus compañeros de fracción parlamentaria originadas en el proceso de elección del presidente de la Mesa Directiva, Monreal aseguró que “estamos en paz, con tranquilidad y buena vibra”.

Dijo que ese complicado proceso provocó muchas conjeturas, “todas ellas falsas”, pues negó que haya coqueteado con la oposición para convertirse en presidente del Senado.

“Yo con la única que coqueteo es con mi esposa por las noches, porque últimamente no he podido en el día, porque estoy aquí metido día y noche, hasta sábados y domingos”, bromeó.

Por otra parte, Monreal se pronunció a favor de la propuesta del PRI para ampliar las labores del ejército en materia de seguridad pública hasta 2028, por lo que adelantó que su bancada la acompañaría.

