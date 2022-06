El evento de Morena del pasado domingo en Toluca, en el que participaron los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el canciller Marcelo Ebrard, podría ser catalogado como un acto anticipado de campaña, advirtió el senador Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el líder de la bancada de Morena en el Senado confirmó que no fue invitado al "desayuno de unidad" en Toluca, previo al acto masivo en la explanada del Teatro Morelos, como lo publicó EL UNIVERSAL.

Reveló que el presidente de Morena, Mario Delgado, le llamó por teléfono para que convocara al mitin a los senadores morenistas, pero fue excluido del desayuno al que asistieron los líderes del partido y los aspirantes presidenciales.

Pese a ello, y tras denunciar que hasta ahora no ha habido un proceso democrático, abierto, con piso parejo y reglas claras, Monreal Ávila aseguró que no declinará y seguirá en pie de lucha en búsqueda de la candidatura presidencial por su partido, por lo que estará en la boleta "cuando la ley lo permita".

"Yo seguiré en la lucha"

"Yo seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad, realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Soy de las personas de las que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mi no es adecuada la utilización de recurso públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada, y yo continuaré desempeñándome con firmeza y apego a ley, voy a seguir siendo leal a los principios que originaron la formación de nuestro movimiento", declaró.

Sostuvo que desde el poder es posible construir candidaturas artificialmente, pero advirtió que serán endebles y caprichosas.

"No seré como nunca he sido, incondicional de facciones, porque estoy convencido que dentro de Morena habemos distintas opciones, no solo la que nos imponen, y agotaremos el derecho que nos asiste a participar en un proceso democrático", declaró el exgobernador de Zacatecas.

Advirtió que cuando hay exclusión, se provoca la división en un partido, aunque aclaró que no está preocupado.

"Es un timbre de orgullo haber sido excluido", remató.

