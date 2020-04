Monreal no garantiza periodo extraordinario en el congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que no garantiza la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones para avanzar las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, luego de la postura “tajante” de la oposición para ir en contra.

En conferencia virtual, el líder de la mayoría en el Senado recordó que en la Comisión Permanente, que se instalará este viernes, se requieren de las dos terceras partes de la asamblea para aprobar el periodo extraordinario.

“Ni con los aliados alcanzaría la mayoría, se requiere voto de lo que conforma el bloque opositor, si el bloque se mantiene en contra, me temo que no lograríamos el periodo extraordinario. Hoy fueron tajantes, no están de acuerdo con la ley y la modificación que se propone. Yo no garantizaría que tengamos periodo extraordinario a la puerta”, dijo.

Monreal advirtió también que la reforma a la Ley de Presupuesto, así como fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cámara de Diputados, “no podría tener una suerte afortunada”, pues debe quedar claro el equilibrio de poderes y las facultades de los diputados en la asignación de recursos.

También lee: AMLO tendrá que pedir aprobación de los diputados cuando quiera hacer cirugía mayor al Presupuesto

La oposición de ambas Cámaras adelantó desde ayer, cuando se dio a conocer la convocatoria para instalar la Comisión Permanente, que no acompañarán la reforma si se mantiene como fue enviada por el Ejecutivo.

A pesar de eso, en la reunión de la Jucopo del Senado, los coordinadores acordaron que esperarán observar el procedimiento parlamentario y esperar que la Cámara de Diputados concluya su trabajo.