Monreal. “Me siento más fuerte que nunca”; tras elección de Armenta para presidir el Senado

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que se siente más fuerte que nunca y subrayó su satisfacción y que prevaleció la unidad frente a los presagios y auspicios de ruptura en la bancada, ello luego de la elección de Alejandro Armenta como la propuesta de la mayoría parlamentaria para presidir este órgano legislativo.

Cuestionado sobre ¿si no se ve debilitado?, tras lo que, ocurrió el martes cuando algunos senadores de su bancada le reclamaron que él era el responsable de que los secretarios de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional los desairaron y no asistieron a su reunión plenaria, apuntó.

“Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”.

En entrevista indicó la importancia de que Morena eligiera mediante un proceso democrático al senador que se propondrá para presidir la Mesa Directiva.

Comentó que la estrategia de unidad de los senadores Gabriel García y José Narro a favor de Higinio Martínez y en contra de Alejandro Armenta, era parte del proceso.

Monreal expuso que este ejercicio fue interesante, en el que insistió se practicó la democracia, hubo respeto de los cuatro aspirantes y ellos tuvieron la oportunidad de expresar lo que quisieron.

“Las elecciones cerradas no hablan sino de un proceso democrático que había en los compañeros ese anhelo y ese deseo".

"Me quedo satisfecho porque hay unidad y porque los presagios y todos los auspicios de ruptura no se dieron, cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión se genera unidad y eso es lo que se generó en el grupo parlamentario y en el grupo parlamentario de Morena hay unidad y hubo una elección democrática y que nadie sabía quién ganaría. Era abierto el proceso, nadie sabía, nadie podría haber adelantado quién iba a ganar la elección interna”.

Alejandro Armenta, a su vez, agradeció la confianza brindada por las y los senadores de su bancada y en particular a sus contrincantes Gabriel García, Higinio Martínez y José Narro.

Dijo que el grupo mayoritario emergió de la 4T, honra los principios de Morena y es leal plenamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que seguirá el ejemplo de las y los senadores de Morena que han presidido la Mesa Directiva.

“Seguiré el ejemplo pulcro, equilibrador de la senadora Olga. Seguiré el ejemplo de la apertura y de la gran capacidad de diálogo del senador Eduardo. Seguiré el ejemplo preciso y fuerte de Martí Batres y desde luego que seguiré el ejemplo de una gran precisión técnica que tuvo la senadora Mónica”.

