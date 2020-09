Monreal dice mantenerse al margen en elección por dirigencia de Morena

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo no pronunciarse a favor de algún aspirante en la elección interna de Morena por lo que aseguró que no se meterá en la contienda, además deseó suerte a todos los candidatos, con quienes mantiene comunicación.

"No me meto. De verdad, no me meto con nadie; les deseo suerte, pero no tengo ningún pronunciamiento a favor de nadie, hablo con todos. Creo que hoy más que nunca necesitamos mucha unidad, mucha unidad (...) El tiempo no está fácil y, se los digo con toda honestidad, yo no me meto, no me voy a meter a favor de nadie".

Ante las declaraciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que el triunfo de Mario Delgado aseguraría la candidatura presidencial para 2024 al canciller Marcelo Ebrard, Monreal reconoció al primero su papel como símbolo democrático en la historia del país, y al segundo como uno de los mejores colaboradores que tiene el presidente en su gabinete.

"No me peleo con la historia. Porfirio Muñoz Ledo es la historia y es un símbolo de la vida democrática de este país. Y para mí, lo dije la ocasión pasada, Marcelo Ebrard es el mejor colaborador que tiene el Presidente de la República, para mí, entre los mejores colaboradores. Ha sido un hombre eficaz, un hombre prudente, cuidadoso y me parece que hace falta que todos intentemos lograr unidad en torno a lo que viene, porque viene una etapa difícil".

Señaló que en lo que se ha desarrollado este proceso interno de su partido, ha conversado y dialogado con todos los candidatos: desde Muñoz Ledo, Yeidckol Polevsky, Gibrán Ramírez, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán.

"Obviamente les he dicho a todos que no me voy a meter, aunque me metan; pero no será la primera vez que me meten sin que esté metido. Es parte del ejercicio de la política, soy prudente y no voy a involucrarme en ninguna parte con ninguno".

