Monreal asegura que el Senado no hará eco a “moratoria constitucional” de Va por México

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que en el Senado de la República no aplicará la “moratoria constitucional” anunciada por la coalición opositora Va por México, porque todos los grupos parlamentarios, excepto el PAN, la rechazaron.

En entrevista, el líder de la bancada de Morena aseguró que los trabajos legislativos no se verán afectados en la Camara Alta, ya que la convocatoria lanzada por las dirigencias del PAN, el PRI y el PRD “no tuvo eco”.

“Nosotros respetamos la estrategia del bloque opositor, pero seguiremos trabajando en la creación de leyes” y en las modificaciones al marco legal vigente, que sean necesarias para el país”, puntualizó.

Ricardo Monreal dio a conocer que el PAN, en voz de la senadora Kenia López Rabadán, fue la única fracción que respaldó la “moratoria constitucional”, sobre todo, en dos reformas constitucionales: la de la Guardia Nacional y la político-electoral.



Sin embargo, destacó que el PRI, el PRD, el PVEM, el PT y todos los demás partidos rechazaron la propuesta para no aprobar ni discutir ninguna iniciativa que proponga el titular del Ejecutivo Federal o el Grupo Parlamentario de Morena.

“Y eso quiere decir que el Senado no hará eco de esta convocatoria y seguiremos trabajando”, enfatizó.

- ¿Hay condiciones para un periodo extraordinario para el tema de la Guardia Nacional y la reforma electoral? -se le preguntó al senador.

- El Presidente sólo ha referido que hay una iniciativa sobre la Guardia Nacional, pero no la conocemos. No se ha enviado a ninguna de las Cámaras, lo único que se envió fue la reforma político-electoral, pero no se envió ninguna reforma en materia de Guardia Nacional. Estamos a la espera. -aclaró.

Ricardo Monreal afirmó que, en caso de que el titular del Ejecutivo Federal presente la iniciativa de la Guardia Nacional al Senado, se le dará el trámite correspondiente, “máxime que se trata de una iniciativa presidencial”.

En este sentido, confió en que este proyecto se puede aprobar por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero para ello se requiere mucho diálogo. “Una vez que llegue la reforma, vamos a empezar a trabajar”, expresó.

